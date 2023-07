¿Qué precauciones hay que tomar antes de contratar a un cerrajero?, por Multiservicios Expres

Cuando ocurre una emergencia con la cerradura de la vivienda u oficina, se necesitan servicios de cerrajería para abrir la puerta de manera inmediata. En estos caso, las personas desean solucionarlo lo más rápido posible y, al no comprobarlo adecuadamente, solicitan el servicio de cerrajeros económicos que no están certificados.

Si se hace de esta forma, los propietarios son más propensos a sufrir robos o estafas.

Para facilitar el proceso de contratación en una situación de emergencia, Multiservicios Expres especifica las consideraciones previas que se debe tener en cuenta a la hora de contratar servicios de cerrajería. De la misma manera, ofrece atención con garantías de contratación.

Precauciones al contratar cerrajeros por emergencia El cerrajero se encarga de mantener la seguridad y la protección en los espacios cerrados, identificando la cerradura adecuada para cada puerta y manteniendo el sistema para su uso constante. Pero, en muchas ocasiones, ocurre que la llave se daña dentro de la cerradura o se pierde. Aunque en estos momentos hay que actuar rápido, es importante tener ciertas precauciones para evitar las estafas.

Lo primero que recomienda Multiservicios Expres es buscar recomendaciones. En este caso, se puede solicitar el servicio que recomiende un conocido, familiar o amigo que ya haya trabajado con esa empresa.

Por otro lado, se debe evitar la contratación de servicios que solo sitúan su número de teléfono en la publicidad. Lo ideal es entrar en su plataforma digital o buscar información en Google sobre opiniones de otros clientes.

Aunque puede parecer exagerado, no se recomienda confiar en todo cerrajero hasta no tener referencias. Esto se debe a que se han dado casos de estafas y robos de copias de las llaves. Para evitar inconvenientes, se puede solicitar al cerrajero que se identifique con el carnet que le acredita para proporcionar el servicio.

Multiservicios Expres: servicios de cerrajería garantizados Con presencia en 14 provincias de España, Multiservicios Expres ofrece el servicio de cerrajeros urgentes. Para ello, cuenta con un horario flexible las 24 horas y atención los 365 días del año. De la misma manera, están ubicados en zonas estratégicas de cada comunidad para llegar en menos de 15 minutos a cualquier dirección. A esto se le agrega un equipo profesional y bien capacitado que garantiza la atención y cuidado que necesita cada cerradura.

Todo esto les permite resolver cualquier emergencia con el sistema de cerradura, como abrir cualquier tipo de puertas, cambiar cerraduras y el amaestramiento de llaves.

En su plataforma digital, se puede filtrar información por comunidad. Al seleccionar una ciudad o municipio, se despliega una larga lista de servicios disponibles, así como el método de contacto más rápido.

Con Multiservicios Expres, ahora es más fácil solucionar emergencias con la cerradura, ya que complementan los servicios de cerrajería adecuados para emergencias y garantizan un servicio eficiente a cada uno de sus clientes.