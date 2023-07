Climatizador portátil de Biocool, la solución sostenible que regula la temperatura de los espacios tanto abiertos como cerrados

En los últimos años, se ha encendido una alarma por los efectos secundarios del calentamiento global. Según We Are Water Foundation el calor extremo inicia antes de lo previsto, se prologa e intensifica las olas de calor. Durante dicha época las personas buscan la manera de sobrevivir al calor y mantenerse frescos. Pero la mayoría de los artefactos usados para contrarrestar las altas temperaturas causan daño al planeta. Pensando en soluciones más sostenibles que puedan combatir el calor sin dañar el medioambiente, Biocool creó climatizadores evaporativos de aire industriales y un climatizador portátil.

Efectos positivos del climatizador portátil de Biocool en la salud y medioambiente Cuando la temperatura exterior es alta, la mayoría de las personas encienden el aire acondicionado para estar más cómodos en sus espacios, sean personales o laborales. Sin embargo, está solución está lejos de ser factible, ya que es una de las causas del aumento del calentamiento global. Estos aparatos requieren de mucha energía para funcionar, lo cual genera una emisión mayor de CO₂ al ambiente. Además, respirar aire acondicionado afecta de forma perjudicial a la salud, ya que puede desencadenar problemas respiratorios, infecciones virales y contracturas musculares. Una mejor solución sería sustituirlas por un climatizador portátil como el de Biocool. Estos artefactos consumen una menor cantidad de energía, enfrían hasta 280 m² y climatiza de manera focalizada y puntual el espacio que se requiera. Cabe destacar que implementa un sistema de humidificación y enfriamiento que produce corrientes de aire fresco (no frío), evitando el choque de temperatura y los efectos que pudiera causar.

Ventajas de implementar un bioclimatizador en espacios de trabajo Los bioclimatizadores transforman el aire contaminado en aire puro, al mismo tiempo que disminuyen notablemente la temperatura en espacios cerrados. Una ventaja clara dentro de las industrias que deciden ventilar de esta manera sus ambientes es la expulsión del humo, los olores desagradables y cualquier agente contaminante. Además, combate el estrés térmico en los trabajadores, logrando que aumenten los niveles de productividad y disminuya notablemente el índice de accidentalidad laboral.

Aunque el enfoque principal de la compañía está sobre el sector industrial, Biocool ha creado soluciones portátiles que pueden instalarse en espacios más pequeños. Ambas opciones, la industrial y la portátil, representan un respiro para el medioambiente al disminuir el consumo de energía. También lo es para la economía de los usuarios quienes reducen el gasto en pago de facturas a compañías de electricidad. En porcentajes, el ahorro representa un 80% en comparación al uso de aires acondicionados.

Los sistemas de climatización sostenibles traen consigo beneficios para toda la sociedad. Por ello, cada año compañías como Biocool innovan en sus artefactos de una manera consciente, demostrando su compromiso con el medioambiente al generar el menor impacto posible y reducir la huella de carbono en la fabricación y uso de sus equipos.