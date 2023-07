Contigo Psicología ayuda a sus pacientes a superar el sentimiento de soledad

La soledad es un sentimiento que puede afectar negativamente a los seres humanos, generando problemas físicos, mentales y emocionales. La razón de esto es que las personas son seres sociales por naturaleza, por lo que la falta de comunicación e interacción libre y entretenida causa una gran inconformidad en las mismas. Por esta razón, en la clínica Contigo Psicología cuentan con psicólogos en Ávila con conocimiento y experiencia en este tema para ayudar a sus pacientes a superar sus sentimientos de soledad.

¿Qué es el sentimiento de soledad y cómo identificarlo? El sentimiento de soledad es una experiencia de aislamiento y desconexión que puede manifestarse en las personas estando o no rodeadas de otros individuos. Contigo Psicología explica que existen diferentes tipos de soledad, entre las cuales se puede mencionar la soledad física y la emocional.

La soledad física se manifiesta como una sensación de aislamiento físico por elección propia del individuo o por circunstancias externas. Por otra parte, la emocional está más centrada en la desconexión de las emociones, tanto en soledad como en compañía de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Contigo Psicología también menciona la soledad social, la cual se ve reflejada cuando las personas tienen poco o ningún contacto con la sociedad. Este tipo de soledad puede manifestarse incluso si la persona no está socialmente aislada, ya que en su interior siente que no encaja en su entorno social y que no recibe apoyo del mismo. Otros tipos de soledad son la cognitiva (desconexión mental, emocional y falta de sentido de identidad o propósito) y temporal (soledad tras rupturas, muertes de seres queridos, entre otros).

¿Por qué ocurre el sentimiento de soledad y cómo se puede superar? La falta de contacto social es un elemento clave cuando se genera un sentimiento de soledad en las personas. Esta falta de contacto puede surgir a partir de distancias geográficas (mudanzas, por ejemplo), poca disposición de tiempo por trabajo y aislamiento por problemas de salud. Los cambios abruptos en la vida como la pérdida de un familiar o la ruptura de una relación amorosa también desencadenan sentimientos de soledad. De la misma forma, los cambios físicos, el envejecimiento y el aumento de la individualidad en la cultura y en las expectativas sociales son causantes principales de la aparición de este sentimiento.

Asimismo, el equipo de psicólogos en Ávila de Contigo Psicología menciona que para superar este sentimiento, lo primero es reconocer la presencia del mismo. Una vez hecho esto, lo siguiente es hablar con amigos o familiares de la sensación y hacer ejercicio con regularidad. Finalmente, es importante ver el lado positivo de tener un poco de soledad, meditar, practicar la gratitud y reducir el aislamiento por tecnologías digitales.

Los psicólogos en Ávila de Contigo Psicología están disponibles para asesorar a sus pacientes en la superación del sentimiento de soledad y darles las herramientas necesarias para acelerar el proceso.