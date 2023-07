Foodys presenta su primer 'foi gras' 100 % vegetal de calidad superior

La compañía navarra sigue adelante con su ambicioso proyecto de desarrollo de productos plant-based con el lanzamiento del “foi gras 100 % vegetal”, una alternativa con apariencia y sabor casi idénticos a su análogo de origen animal.

Un producto gourmet que se comercializará en botes de cristal premium de 150 gr., y que estará disponible en las principales cadenas de distribución nacionales a partir de septiembre.

Pamplona, 28 de junio, 2023. La empresa navarra Foodys continúa con su ambicioso proyecto de desarrollo de productos plant-based y lanza al mercado su particular versión de “foi gras 100 % vegetal”: una alternativa al foie de origen animal que cuenta con una apariencia, sabor, y textura casi idéntica a su análogo.

“Nos hemos inspirado en multitud de matices organolépticos de productos españoles y franceses para diseñar nuestra versión vegetal del conocido foie, pero muy superior a cualquiera que conocíamos en la categoría”, apunta Gonzalo Agorreta, CEO de Foodys.

Este producto gourmet es uno de los primeros producidos a esta escala industrial en España. “Nuestros equipos de alto rendimiento en I+D nos han permitido lanzar un producto de calidad inigualable, elaborado con todas las garantías”, señala Susana Grocin, responsable de Foodys Factory. “Y, actualmente, contamos con una capacidad producción inicial de 8.000 botes al día”, añade.

El foie 100 % vegetal de Foodys estará disponible en las principales cadenas de distribución nacionales a partir del mes de septiembre de 2023. Se comercializará en bote de cristal premium de 150 gramos.

La solución del problema sin renunciar a un gran producto Los navarros no cesan en la búsqueda de nuevos modelos de alimentación para las próximas generaciones y recordamos que la producción de foie gras ya no está permitida en muchos países.

Con el lanzamiento del foie 100 % vegetal, Foodys apuesta por un gran producto mientras sigue dando respuesta a los desafíos que presenta el futuro de la alimentación desde la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo al consumidor una opción comprometida con el planeta, saludable, sabrosa y accesible. Este producto no solo está dirigido a un público vegano y vegetariano, sino también a todos aquellos que eligen otras maneras de alimentarse.

“Desde Foodys no hacemos comida para personas veganas, sino que hacemos comida vegana para todas las personas”, apunta Lucas Irisarri, director de marketing de Foodys.

Este lanzamiento se produce justo un mes después de darse a conocer el acuerdo entre Foodys y la también navarra Cocuus para el desarrollo de formulaciones, tecnología, industrialización y comercialización de productos plant-based bioimpresos,

Sobre Foodys Foodys es una empresa navarra creada en 2017 y perteneciente a Grupo Enhol que fue puesta en marcha para dar respuesta a los desafíos que presenta el futuro de la alimentación desde la sostenibilidad y la innovación. Cuenta con cuatro unidades de negocio diferenciadas: Foodys Agrotech: cultivo hidropónico mixto y sostenible de vegetales de alto valor; Foodys Plant Based: desarrollo y comercialización de análogos de carne y pescado vegetales; Foodys Factory: fabricación industrial de productos plant-based para marca propia y terceros; y Foodys Innova: investigación de nuevas vías de obtención de alimentos sanos, sabrosos y sostenibles.