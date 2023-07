Cómo se obtiene aceite con el proceso de prensa en frío

El aceite es uno de los ingredientes más importantes en la cocina de cualquier tipo de gastronomía. Para que este elemento llegue a la mesa, existe un largo y riguroso proceso que representa un arte en sí mismo y, a la vez, involucra aspectos como materia prima seleccionada, control de calidad y el uso de maquinarias especializadas.

Pero no solo se usa el aceite de oliva o de girasol al que se está acostumbrado, mediante otros procesos, se pueden obtener aceites de ciertas semillas y de algunos frutos secos.

En este sentido, las máquinas para obtener los aceites prensados en frío desempeñan un papel fundamental en todo el proceso. En Tecnochufa se pueden encontrar diferentes máquinas de prensado en frío de uso profesional.

¿Cómo se obtiene el aceite prensado en frío? Para fabricar el aceite de otras semillas, se inicia con un proceso de recolección de semillas, de las cuales se van a seleccionar las mejores y que, además, cumplan con los requisitos de calidad.

Estas semillas son sometidas a un proceso de prensado en frío, el cual consiste en la separación o extracción del aceite de las semillas mediante su aplastamiento, utilizando solamente la presión, sin añadir disolventes ni ningún otro tipo de químicos.

El nombre se debe a que el proceso no se realiza con calor, como ocurre con otros métodos de extracción de aceite, sino a una temperatura ambiente de hasta 38 °C. En este contexto, la máquina de prensado cumple un papel vital en la obtención de aceites de calidad.

Para que los aceites prensados en frío mantengan sus propiedades nutricionales y conserven su sabor, estas máquinas requieren de alta precisión. Además, deben mantener la temperatura baja durante todo el proceso, no transmitiendo al producto la temperatura que se genera en la misma máquina, tanto en el motor como el calor que se usa para facilitar la extracción del “rechazo” o restos del producto, no alterando el producto final; asimismo, la calidad de la máquina puede ayudar a evitar la oxidación del aceite.

Tecnochufa y sus máquinas para la extracción de aceites prensados en frío En Tecnochufa disponen de una variedad de máquinas de prensado en frío ideales para su uso profesional en la hostelería, industria alimentaría, industria química, farmacéutica y cosmética. Estas se encuentran patentadas en su clase y cuentan con certificados ISO, CE, etc.

Sus máquinas están optimizadas para 4 objetivos en el prensado de aceite. (1) Eliminar la mayor cantidad de aceite posible del producto utilizado, (2) maximizar la capacidad de prensado del producto, (3) consumir muy poca energía, (4) minimizar la necesidad de filtros en el aceite que sale. Cuando se usa en las capacidades eficientes recomendadas, deja menos del 6 % del aceite en la pulpa y se puede operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se pueden usar estas máquinas para extraer sin esfuerzo aceite de coco, comino negro, almendra, amapola, sésamo y muchos otros productos.

Una de las más destacadas es la Prensa Continua PMX600. Esta máquina de cuerpo cromado tiene un motor y un reductor alemanes, caracterizados por su durabilidad, bajo consumo de energía y por disponer de servicio técnico a nivel mundial. Además, cuenta con un sistema de doble cojinete, que evita el sobrecalentamiento del motor y facilita el giro de la caja de cambios, lo cual ayuda a aumentar la vida útil de la máquina. Estos equipos son de primeras marcas, y cada uno de los fabricantes ofrece una garantía de un año, de acuerdo a lo estipulado en la ley para este tipo de artículos.