El Gobierno aprueba más de 45.000 plazas de empleo público

Superando en 15.8 % a la OPE del año pasado, esta de 2023 es la mayor de la historia.

MasterD, una de las academias líderes en oposiciones en toda España, desgrana la OPE 2023.

Nunca ha habido un mejor momento que el actual para lograr una plaza de funcionario. Bien lo saben los más de 7 millones de españoles que se calcula que se encuentran opositando en este momento. De ellos, 95.000 lo hacen a través de MasterD, una de las academias líderes en España en preparación de oposiciones con más de 30 centros en toda España.

Asun Caballero, responsable de formación en la academia de oposiciones MasterD, desgrana en detalle esta OPE (Oferta de Empleo Público) de 2023. “Si el año pasado ya la considerábamos histórica, la de 2023 ha vuelto a superarla con 39.574 plazas en su oferta base, un 15.8% más que en 2022. Además, la mayoría de ellas son de acceso libre”, explica la experta.

Desglose plazas OPE 2023 Este gran aumento de plazas se debe a muchos factores, pero uno importante que hay que resaltar es la necesidad del relevo generacional entre el actual cuerpo de funcionarios.

En concreto, el desglose de plazas es el siguiente:

Administración General del Estado: 29.818 plazas, de las que 19.947 son de libre ingreso y 9.871 de promoción interna.

Administración de Justicia: 1.907 plazas.

Policía Nacional: 2.833 plazas

Guardia Civil: 2.875 plazas

Fuerzas Armadas: 2.141 plazas (aprobadas el pasado 3 de mayo).

Como noticia destacada, el Gobierno ha anunciado que los procesos de convocatoria correspondientes a la OPE 2023 estarán cerrados antes del día 31 de diciembre de 2023. De la misma forma, el proceso completo estará cerrado antes de 2 años, es decir, en 2025. Esto quiere decir que los exámenes y listas de aprobados deberán estar publicados antes de esa fecha, una excelente noticia para los opositores.

¿Cómo saber qué oposición preparar en 2023? Ante una oferta tan extensa, puede que, si todavía no se tiene una vocación clara, la persona se pregunte qué oposición es la mejor. “Nosotros trabajamos previamente con todas las personas que nos llaman, a través de una sesión de asesoramiento formativo, para identificar cuál es la mejor oposición para cada persona”, explica Asun Caballero. “En algunas oposiciones hay cierto desconocimiento por las funciones del puesto y puede ser que la persona que nos contacta queriendo preparar la oposición de Auxiliar Administrativo, quizás realmente le guste más ser Auxiliar de Bibliotecas, por ejemplo”.

Algunos de los aspectos que en MasterD consideran importantes tener en cuenta para elegir la oposición son los siguientes:

Requisitos de acceso Este es el primer filtro imprescindible. Y es que, si el aspirante no dispone de la titulación académica exigida o no cumple cualquier otro requisito de las bases, no tiene sentido comenzar la preparación.

Tiempo disponible y/o dedicación Hoy en día, el perfil del opositor medio en España es una mujer de 32 años que ya tiene un trabajo a tiempo completo. Por eso, es importante que si se quiere opositar, antes se reflexione cuánto tiempo se puede dedicar al estudio. “En MasterD no solo tenemos en cuenta el tiempo del que disponen nuestros alumnos para estudiar, sino en cuánto tiempo les gustaría obtener la plaza. Con esos datos en mente, les orientamos hacia cuál puede ser la oposición que más se ajusta a sus necesidades”, enfatiza Caballero.

Vocación profesional Cuanto más interesa una materia y más atrae un trabajo, más motivación se puede mantener durante todo el proceso de opositar, que suele oscilar entre 1 y 3 años. Esto es especialmente importante para plazas como las del ámbito sanitario, enseñanza o justicia, aunque puede aplicarse a cualquier otro.

Con cerca de 40.000 plazas de esta OPE, que se suman a todas las ofertas previamente activas en España y que están pendientes de convocar, está claro que 2023 y 2024 es el año de los opositores.

Se trata, como enfatizan en MasterD, de una oportunidad única para lograr una estabilidad laboral y un buen sueldo que muchos trabajadores necesitan. El primer paso, por lo tanto, es el más importante: comenzar a informarse sobre la preparación y contar con una academia que sea un compañero de viaje seguro para conseguir la meta: una plaza de empleo para toda la vida.