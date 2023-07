Brabantia presenta los cubos Bo y Bo Hi de 4, 7 y 12L, pequeños cubos con gran diseño ideales para el baño

La mitad de las personas que tienen un cubo de basura con pedal en el cuarto de baño o en el aseo lo abren a mano. Los nuevos cubos Bo y Bo Hi de Brabantia son perfectos para cuando se prefiere usar las manos. Estos estilizados cubos de 4, 7 y 12 litros disponen de una tapa que se puede abrir fácilmente desde la izquierda, la derecha o la parte delantera del cubo Un oasis en el baño

¿Quién no necesita un poco de tranquilidad o recargar las pilas? ¿O tal vez ambas cosas? Hacer del baño un oasis de calma en medio de la ajetreada vida u hogar, ahora es posible. Brabantia ayuda a crear un refugio ordenado que refleje un estilo único con productos que ahorran espacio y que tienen un excelente diseño. Para empezar (y terminar) el día con buen pie.

El cuarto de baño debe ser un lugar en el que se pueda empezar y terminar el día de forma relajada, así que invertir en artículos que aporten alegría y comodidad es primordial.

Además, tener un cuarto de baño de diseño atractivo y con estilo puede marcar la diferencia; al fin y al cabo, es el primer y el último lugar al que se acude cada día. Un cubo debería ser un complemento de estilo. Por eso han creado los pequeños cubos Bo y Bo Hi, adaptados al tamaño del cuarto de baño.

Los cubos Bo Hi de 4, 7 y 12L, destacan por incluir unas elegantes patas antideslizantes y ajustables. Mientras que los pequeños cubos Bo destacan por poderse colocar o colgar donde se deseen.

Cubo Bo Hi de Brabantia

Si lo que se busca es un cubo de basura para el baño que no parezca un cubo, en ese caso, el cubo Bo Hi de Brabantia de 4, 7 o 12 litros es ideal. Con el aspecto de un pequeño armario, cabe en los rincones más pequeños y es muy estable gracias a sus patas antideslizantes ajustables. Estos cubos Bo disponen de un cubo interior higiénico y extraíble, y un agarre integrado en la parte trasera para facilitar el movimiento y el vaciado. La ingeniosa tapa se abre fácilmente desde la izquierda, la derecha y la parte delantera del cubo, y se cierra suavemente. Práctico y elegante. Y sostenible: los cubos Bo Hi están fabricados con un mínimo del 46% de material reciclado, son reciclables en un 98% después de su uso y cuentan con la certificación Cradle-to-Cradle® de nivel bronce. Las nuevas y prácticas incorporaciones a la familia Bo están disponibles en Matt Black, White, Matt Steel a prueba de huellas y Platinum, y tienen una garantía de 10 años. Un pequeño gran cubo para el cuarto de baño o cualquier otra habitación de la casa

Encontrar el equilibrio en el baño con Bo

Para el baño se busca un cubo que sea bonito, fácil de limpiar y fácil de abrir. Por este motivo, Brabantia presenta una nueva versión pequeña y elegante de 12, 7 y 4 litros de los queridísimos cubos Bo. Estos cubos Bo disponen de un cubo interior higiénico extraíble y una tapa que se abre fácilmente desde todos los lados, también están fabricados con un mínimo del 46% de material reciclado y son reciclables en un 98% después de su uso. Los cubos Bo de 4 y 7 litros incluyen soportes de pared, para que también se puedan colgar donde se desee. Todos estos mini Bo cuentan con un agarre integrado en la parte trasera para facilitar el movimiento y el vaciado. Y, por supuesto, todos los nuevos cubos poseen la certificación Cradle-to-Cradle® de nivel bronce. Estos prácticos e higiénicos cubos de basura para el baño están disponibles en Matt Black, White, Matt Steel a prueba de huellas, Brilliant Steel, Platinum y Dreamy Blue, y tienen 10 años de garantía.