7 claves para desconectar del trabajo en vacaciones

Alejarse de la tecnología, no dejar trabajo pendiente o automatizar las tareas son algunas de las claves para poder desconectar del trabajo en vacaciones, según Gi Group Holding La época estival ha comenzado, y con ella las deseadas vacaciones para muchos trabajadores. Durante los meses de verano, son muchos los españoles que deciden tomarse unos días de descanso para desconectar de la rutina laboral. Sin embargo, aunque descansar y salir de la rutina sean los principales propósitos de estos días de descanso, son muy pocos los que consiguen desconectar del trabajo durante las vacaciones.

Aunque parece una tarea sencilla, en algunas ocasiones cuesta adaptarse al tiempo de relax, por este motivo, Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha elaborado un listado de 7 claves que los trabajadores deben tener en cuenta para conseguir desconectar del trabajo durante su periodo vacacional:

Sin trabajo pendiente. La mejor forma para desconectar completamente es dejar todo el trabajo hecho y cerrar los asuntos pendientes. En algunas ocasiones no es una tarea sencilla, pero es algo que permitirá disfrutar de las vacaciones sin el estrés de las tareas pendientes. Automatizar las tareas. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y mejorar muchos procesos en el mundo laboral. La automatización de determinadas tareas, siempre que sea posible, permitirá agilizar el trabajo y no tener que estar pendiente de ciertas tareas que no permiten desconectar. Evitar los espacios habituales de trabajo. El teletrabajo ha traído numerosas ventajas al mundo laboral, pero también algunos inconvenientes como la invasión de privacidad en los domicilios particulares. Al trabajar desde casa, y tener el ordenador en una habitación o el propio salón, es muy probable que su presencia traiga recuerdos de trabajo. En este sentido es recomendable dejar todos los dispositivos guardados, para que no quede nada a la vista que pueda distraer de las vacaciones. Realizar actividades diferentes. Salir de la rutina implica hacer cosas distintas. Mantener la mente distraída con nuevos objetivos, metas, aprendizajes y actividades facilitará estar alejado del día a día, y de pensar más allá que no sea disfrutar de este periodo de descanso. Alejarse de la tecnología. Es recomendable dosificar el uso de dispositivos electrónicos como el ordenador o el teléfono móvil. Incluso es recomendable eliminar del teléfono aplicaciones relacionadas con el trabajo o desactivar las notificaciones. La razón es simple. Uno de los principales motivos por los que las personas no consiguen desconectar en vacaciones son las llamadas o emails de trabajo en sus días de descanso. Descansar. Puedeparecer algo muy obvio, pero en muchas ocasiones se olvida la tarea más importante de las vacaciones, descansar. Dedicar tiempo a no hacer nada, dormir y comer de forma saludable también facilitará que la mente descanse, y se pueda volver con las pilas cargadas al trabajo. Y, por último, es importante dedicar tanto tiempo tanto los primeros días como los últimos a la adaptación a la nueva situación. Así será más fácil desconectar durante las vacaciones, y volver a conectar para arrancar el nuevo curso laboral.