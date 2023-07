Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, un matrimonio de Lanzarote consigue cancelar sus deudas de 38.000 euros

El despacho de abogados especializado, Canarias Sin Deuda, ha llevado a cabo la tramitación del proceso que ha concluido con la cancelación de la totalidad de las cargas que habían contraído los cónyuges tras recurrir a préstamos y tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades básicas

La Ley de Segunda Oportunidad ha permitido a un matrimonio de Arrecife, en Lanzarote, liberarse de una deuda acumulada de cerca de 38.000 euros y conservar su vehículo. Los abogados del despacho Canarias Sin Deuda han llevado a cabo la tramitación del proceso que ha concluido con la cancelación de la totalidad de las cargas que habían contraído los cónyuges tras recurrir a préstamos y tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades básicas

El esposo atravesaba una situación laboral y económica compleja al encontrarse imposibilitado para trabajar debido a las lesiones derivadas de un accidente de tráfico que sufrió en abril de 2019, que lo llevó a someterse a varias operaciones. Tras el accidente, y aun sin haber completado la recuperación, se vio obligado a retomar su actividad laboral, hasta que en el año 2020 las limitaciones físicas que padecía lo llevaron a causar baja laboral, reduciéndose entonces de forma considerable sus ingresos.

Su esposa perdió su empleo debido al cierre del sector en el que trabajaba durante la pandemia, pasando a percibir una prestación por desempleo de 451 euros mensuales.

Ante la falta de liquidez, los deudores se vieron obligados a utilizar tarjetas de crédito de diferentes entidades financieras y crediticias para afrontar los gastos vitales de la unidad familiar. Asimismo, con este ingreso extra pretendían cubrir otros créditos que tenían vigentes y cuyo pago, hasta entonces, venían asumiendo sin especial dificultad.

Sin embargo, el importe acumulado de las cuotas pronto superó al de los ingresos, haciendo incompatible el pago de los gastos vitales y el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores, por lo que cayeron en una profunda situación de insolvencia.

El matrimonio intentó previamente alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Al no lograr un acuerdo satisfactorio, recurrieron a la Ley de Segunda Oportunidad en busca de un alivio financiero. Esta legislación ofrece una salida a las personas y familias que se encuentran en una situación de insolvencia económica, ofreciéndoles la posibilidad de renegociar sus deudas y cancelarlas parcial o totalmente.

"Aún no nos creemos que se haya exonerado nuestra deuda. Ha sido un tiempo muy complicado en el que nuestros esfuerzos no daban resultado. Los problemas de salud unidos a los económicos no nos dejaban ver la luz hasta ahora. Gracias a Canarias Sin Deuda, estamos consiguiendo remontar y volver a vivir sin miedo a llamadas o amenazas”, afirma la afectada.

El coordinador de la oficina de Canarias Sin Deuda en Lanzarote, Erik Curquejo, explica: "Tras haber estudiado el caso de este matrimonio, determinamos que cumplían con todos los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Llevamos a cabo la tramitación, contando en todo momento, no solo con su compromiso, sino también con su total colaboración. Este hecho ha sido fundamental para alcanzar un resultado favorable. Ver que ella ahora tiene un trabajo estable y él una prestación por incapacidad nos hace ser optimistas por su futuro lejos de las deudas", apunta.

