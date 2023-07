Por qué es importante encontrar a un micropigmentador bien cualificado

Susana Morales es una profesional que comenzó su carrera en el mundo de la belleza en el año 2010. Desde entonces no ha parado en su formación que la ha llevado a países como Alemania, Rumanía, Serbia o Azerbaiyán. Su objetivo ha sido el de aprender con los mejores de su especialidad: la micropigmentación.

Asegura que ese contacto y aprendizaje con algunos de los profesionales más cualificados del mundo le ha permitido saber la importancia de una buena micropigmenación de cejas. Se trata de una técnica que exige profundos conocimientos para ofrecer servicios con excelentes resultados.

Aprendizaje y formación permanentes La carrera de Susana Morales se ha visto enriquecida con su faceta de formadora en micropigmentación. Comenzó con esta especialidad en el año 2017 junto a profesionales de todo el mundo y hoy tiene un centro en Málaga donde acuden alumnas y clientas de toda España. En Susana Morales Beauty Studio no solo prestan servicios de micropigmentación, sino que van más allá.

También ofrecen microblading, tatuajes Fine Line, tratamientos láser para eliminar tatuajes o micropigmentación, limpieza de cutis, peeling, microneedling, lifting y extensiones de pestañas. En micropigmentación hacen trabajos de cejas, eyeliner, labios, areolas, zona capilar y pecas. Afirma que este maquillaje semipermanente es un tratamiento prácticamente indoloro que proporciona resultados instantáneos.

Advierte que la única garantía para que el resultado satisfaga las expectativas de quien se lo aplica es la cualificación del que hace el procedimiento. Susana Morales asevera que la micropigmentación de cejas requiere del dominio pleno de la técnica. Agrega que se necesitan equipos de última generación que solo tienen los establecimientos profesionales.

Por qué es importante un buen micropigmentador Esta experta señala que el insumo más importante en un tratamiento de micropigmentación de cejas es el talento humano. Más allá de contar con los equipos más sofisticados, si la persona no sabe cómo sacarles provecho, el resultado nunca será el mejor. Susana Morales explica otras razones esenciales para buscar un buen micropigmentador.

Indica que un profesional sabe como hacer una correcta previsualización del trabajo. Según Morales, cada rostro es distinto y requiere de un diseño personalizado en función de los rasgos morfológicos. También hay que saber interpretar los deseos del cliente antes de comenzar con la micropigmentación. Obviamente, el dominio de todos los aspectos de la técnica es fundamental para que el trabajo sea seguro.

Precisamente, Susana Morales asevera que solo los profesionales experimentados toman en cuenta todos los aspectos de asepsia y bioseguridad. Son los que saben aplicar y mantener rigurosos estándares en los equipos, en el local y en los pigmentos que se usan. Finalmente, son los que tienen el criterio para escoger adecuadamente el pigmento para cada cliente.