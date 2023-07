Goodies y su colección Rosa Silvestre

Goodies Ceramic es una empresa destacada por la fabricación de vajillas sostenibles que se cuecen en hornos eléctricos de energía solar y están decoradas con la tecnología digital Kerajet, de impresión digital.

La producción se basa en motivos y gráficas de los siglos XVIII y XIX y está a cargo de proveedores y artesanos de Castellón, con el fin de fomentar la economía local y reducir las emisiones de CO₂ asociadas al transporte.

También, la compañía elabora textiles que hacen juego con estas piezas, como manteles, servilletas y cojines, para darles un aspecto elegante e histórico a las mesas.

Recientemente, se llevó a cabo el lanzamiento de la colección By William Morris, inspirada en el arte del diseñador inglés y en su movimiento Arts & Crafts. Entre ellas, sobresale la línea Rosa Silvestre del trabajo Sweet Briar, que representa la belleza de esta planta con colores contrastados entre el verde de sus hojas, el café de sus tallos y distintas tonalidades rosadas de sus flores.

Novedades de la compilación Goodies presenta seis categorías de la colección By William Morris, con diseños diferentes y enfocados en la esencia de los ejemplares del autor, ideales para ocasiones especiales y para actividades diarias.

Rosa Silvestre está disponible en plato llano, hondo, para postre, pan y en bandeja, con calidad en loza y apta para lavavajillas, horno y microondas.

En la parte posterior, cada elemento tiene impresa la frase que el zorro le dice al Principito de Antoine de Saint-Exupéry: "Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante". Para Goodies, significa que las relaciones y los afectos se cultivan con el tiempo. En general, Rosa Silvestre integra este pensamiento con trazos característicos para exteriores como balcones, patios, terrazas, zonas de comida sin techo, etc.

Por su parte, los usuarios pueden encontrar las otras líneas de William Morris, en Mary Gold con caléndulas, donde predomina el azul cobalto sobre fondo oscuro; Wilhelmina del año 1800, que combina hojas de acanto, madre selva y follaje; Willow, que evidencia cómo era el papel tapiz con el que se forraba la habitación de Jane Morris, esposa de William, en tonalidades verdes.

Entre tanto, Ladrón de fresas, uno de los trabajos más reconocidos y valorados, se fundamenta en los zorzales que encontraba el diseñador al robar frutas en el huerto de su casa rural en Oxforshire. Para finalizar, Brother Rabbit muestra un patrón de animales emparejados que sugieren los motivos textiles europeos del Medioevo.

Es importante mencionar que a través del portal se pueden adquirir con medios de pago como tarjetas, transferencia bancaria o PayPal, con todas las garantías de entrega, especialmente los cuidados de la cerámica en el transporte desde la tienda hasta el lugar de destino.

¿Cómo se crean las piezas? Goodies desarrolla la producción de estas colecciones mediante cocción alimentada por el sol. En primer lugar, todos los diseños parten de sucesos importantes en el arte de los siglos XVIII Y XIX y realizan pruebas de color que vayan en consonancia con el tema seleccionado. Luego, el plato ingresa a los cabezales de impresión con tecnología Kerajet.

Por ejemplo, otras series como De la historia a la mesa, y Flores Mágicas, donde se resaltan los claveles, las magnolias y las plantas de color fucsia, también reflejan la precisión del boceto y la aplicación de máquinas limpias y amigables con el medio ambiente.