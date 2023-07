La plataforma delivery que acerca vinos y cavas de Marqués de la Concordia y Marqués de Griñón directamente a casa, Vinow

En un mundo en constante evolución, la industria del vino no se queda atrás. Vinow es el proyecto que nace para revolucionar la forma en que las bodegas se conectan con el público joven y para potenciar un nuevo tipo de consumo: el consumo inmediato. Para los amantes del vino o cava que disfrutan de cada momento, esta es una oportunidad para sumergirse en una experiencia única.

Vinow se resume en una solución delivery innovadora que acerca a las personas una amplia selección de vinos de forma inmediata, en tan solo 30 minutos. Un servicio que satisface una necesidad en el menor tiempo y con la mayor calidad posible de producto y servicio. Diseñada para el disfrute del momento, el enriquecimiento de la cultura del vino y el apoyo a los productores locales.

En Vinow, tienen el honor de contar con la colaboración de dos destacados grupos bodegueros: Marqués de la Concordia Family of Wines y Marqués de Griñón Signature Wines. Estos nombres son sinónimo de calidad, excelencia y prestigio en el mundo vitivinícola.

Marqués de la Concordia Family of Wines es una marca de calidad y consistencia de renombre en toda España; La Rioja, Cataluña con Cava y vinos orgánicos mediterráneos, Valle del Duero (Ribera del Duero, Arribes del Duero & Rueda). Sus vinos representan la armonía entre el viejo y el nuevo mundo, herencia española con tecnología enológica moderna. Cuentan con marcas de renombre mundial, tales como: Federico Paternina, Lagunilla, Berberana, Monistrol, Rioja Santiago, Hacienda Zorita o Vega-Reina, entre otras.

Marqués de Griñón es una marca única creada en los años 70 por quien ha sido considerado uno de los bodegueros españoles más reconocidos a nivel internacional: Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, VII Marqués de Griñón. D. Carlos se propuso convertir la marca Marqués de Griñón en un símbolo de excelencia tanto en vinos como en aceite de oliva.

Un verano para dejarse seducir por el refrescante sabor de los cavas y vinos blancos Los cavas de Marqués de la Concordia Family of Wines son fruto de un terruño especial de 3.000 hectáreas situado en el norte del Alt Penedès, cerca de la ciudad de Barcelona y del mar Mediterráneo; son una de sus joyas más preciadas. Este territorio vitivinícola ofrece un entorno privilegiado y único, con carácter y tradición agrícola y vitícola. Es la base de una agricultura innovadora, económicamente viable y de biodiversidad.

Los cavas de Marqués de la Concordia son reconocidos a nivel mundial y tienen una presencia destacada en diferentes países. Por ejemplo, el 10 % de los cavas vendidos en Noruega lleva el sello de Marqués de la Concordia. Mientras que en Suecia alcanza el 7 %. Incluso en Corea, representan el 19 % de las ventas de cavas y, durante el año 2022, han logrado un impresionante 30 %.

No hay que perder la oportunidad de experimentar la magia de Marqués de la Concordia y Marqués de Griñón a través de Vinow. Con ellos, es posible sumergirse en la riqueza de aromas y sabores que cada botella ofrece y dejarse llevar por la historia y la tradición que hay detrás de cada sorbo.