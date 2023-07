Perder el miedo de ir al dentista con la técnica de sedación consciente

Someterse a tratamientos odontológicos no suele ser agradable para nadie, pues se asocian con métodos dolorosos. Gracias al avance de la ciencia y tecnología, este miedo está quedando cada vez más atrás, sobre todo gracias a centros como Dental Implantologie, un grupo reconocido entre las clínicas dentales en Sevilla. El equipo de profesionales que conforman estos centros se encarga de que, durante los procedimientos y el postoperatorio, los pacientes no sientan dolor en ningún momento. Este objetivo se consigue con la aplicación de la técnica conocida como sedación consciente.

Aislar el dolor minimiza la ansiedad y evita emergencias Al tener la certeza de que acudir al dentista no implica sentir dolor, los usuarios no postergarán la visita por temor a sentir molestias. Esto evitará que los pacientes acudan a última hora, cuando el problema que padecen está en fase avanzada. En las tres sedes de Dental Implantologie, todos los servicios están guiados por la premisa de eliminar el dolor en todos los procedimientos, sea en colocación de implantes, cirugías para exodoncia, tratamientos de odontopediatría, endodoncia, estética dental u ortodoncia.

Equipos de última tecnología y materiales de primera calidad aseguran el éxito en los diferentes procedimientos. Al aplicar la sedación consciente, los dentistas tienen mayor posibilidad de maniobra en la ejecución de los procedimientos y podrán ajustarse a los tiempos que dura el efecto de la anestesia, con posibilidad de calmantes adicionales para la fase postoperatoria inmediata.

La solicitud de una primera cita para la valoración de cada caso está disponible desde el portal web de estas clínicas sevillanas, destacadas por el ejercicio de la odontología con profesionalidad y experiencia. Cuando algún paciente presente condiciones de salud que impidan o limiten la aplicación de este tipo de sedación, Dental Implantologie dispone de convenios con centros hospitalarios para ejecutar intervenciones y vigilar el postoperatorio.

La mejor atención al usuario hace la diferencia La calidad del trabajo de los especialistas, los tratamientos sin dolor, un laboratorio propio para elaborar prótesis y otras piezas y el trato cercano de todo el personal, hacen que los servicios de las clínicas sean solicitados por pacientes de toda España. Ante esta demanda, el centro de salud bucal ofrece traslado y alojamiento desde cualquier localidad de la península.

Asimismo, las personas cuyo presupuesto sea restrictivo para realizar tratamientos más complejos, contarán con facilidades económicas. Cada caso será estudiado y su coste ajustado a las posibilidades del paciente. Servicios completos, con garantía de los mejores resultados y sin dolor, siguen atrayendo pacientes confiados en el éxito de cualquiera de los tratamientos. La prioridad para Dental Implantologie es que sus usuarios deseen volver siempre, sin miedo ni ansiedad.