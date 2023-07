E4e Soluciones, especialistas en servicios de autoconsumo para residencias de mayores y hospitales

El autoconsumo fotovoltaico es uno de los temas de mayor importancia en distintos países del mundo, sobre todo porque se trata de una tendencia que está en auge y se estima que continuará así en los próximos años.

Según las estimaciones de especialistas en el área, España tendrá un crecimiento notable en el próximo lustro, con una cifra cercana a los 30 GW de autoconsumo solar.

En esa línea, E4e Soluciones brinda distintos tipos de servicios, a través de los cuales posibilita un ahorro de hasta un 70 % en las facturas de luz de sus clientes. Con más de diez años de experiencia, la misma pregona que las instalaciones eléctricas sean óptimas y eficientes.

Autoconsumo fotovoltaico en el sector sociosanitario A nivel global, cada vez son más las instituciones y empresas que optan por acceder a soluciones energéticas para el autoconsumo. Esto se debe a múltiples factores, especialmente al ahorro de dinero que implica.

Desde E4e Soluciones ofrecen servicios de alta calidad para hospitales y centros sanitarios, que posibilitan una alta reducción del consumo energético y contribuyen a la sostenibilidad del planeta.

En particular, las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para este tipo de lugares cuentan con elementos como cables, conectores, placas solares e inversores. Cada uno cumple un rol fundamental para que el proceso se pueda cumplir de forma correcta.

El principal beneficio que otorga el sistema es un ahorro económico, ya que la energía del edificio será la que provenga de la instalación de autoconsumo. Cabe destacar que esta última es adaptable a determinadas circunstancias que se puedan presentar.

E4e Soluciones es sinónimo de experiencia y confiabilidad Más de diez años sostienen el programa impulsado por E4e Soluciones como alternativa a la energía eléctrica tradicional, que no solo contamina el medio ambiente, sino que año a año incrementa su coste de forma elevada.

La firma se encarga de promover un servicio integral, de alta rentabilidad, sin riesgo y bajo una marcada política de Responsabilidad Social Corporativa.

En cuanto al precio del sistema, E4e Soluciones resalta que el mismo depende del cliente en particular, debido a que cada industria tiene sus propias características.

Cabe destacar que la empresa ofrece dos tipos de contratos, que se ajustan a proyectos de alta envergadura. Uno de ellos es el modelo de compra de energía PPA, en el cual se debe pagar por los kWh consumidos a una tarifa estable del mercado. En contrapartida, se encuentra la venta de proyecto, donde se entrega al cliente la totalidad de la planta fotovoltaica.

A través de un equipo humano, altamente capacitado en ingeniería y con amplia experiencia en el sector, E4e Soluciones se consolida como una empresa de confianza en el sector.