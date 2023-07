Alcanzar una rutina de belleza Zero Waste siguiendo esta guía

Actualmente, el hombre produce más residuos que los que resultan tolerables para el medioambiente. A propósito de esto, la generación de basura se relaciona con problemas como la contaminación del agua o el suelo y la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora bien, para revertir esta situación, cada vez más personas buscan productos o servicios que estén diseñados bajo el concepto de Zero Waste (residuo cero, en español).

En este sentido, los especialistas de la marca de cosmética natural Mainbo comentan que hoy en día es posible llevar adelante una rutina de belleza y de higiene personal que resulte sostenible y que sea respetuosa tanto con el medioambiente como con el cuerpo. Para ello, es necesario incorporar a los cuidados diarios productos formulados con ingredientes naturales y que estén envasados de manera ecológica.

Pasos para crear la rutina de belleza Zero Waste Investigación y educación

Hay que comenzar investigando sobre los conceptos básicos de belleza zero waste y cómo se pueden aplicar en la rutina diaria. Por ello, es importante aprender sobre los ingredientes comunes que se deben evitar y las alternativas sostenibles disponibles.

Evaluación de productos actuales

Hay que revisar los productos de belleza y examinar sus ingredientes y envases. Identificar aquellos que contienen ingredientes dañinos para el medioambiente y aquellos que no son reciclables o reutilizables.

Simplificar la rutina

Considerar simplificar la rutina de belleza para reducir el número de productos que se utilizan. Para hacerlo, hay que buscar productos multifuncionales que puedan reemplazar varios pasos.

Optar por envases reutilizables

Buscar marcas que utilicen envases recargables o reutilizables y optar por productos envasados en vidrio, metal o materiales biodegradables, en lugar de plástico.

Hacer productos propios

Hay que considerar la posibilidad de hacer los propios productos de belleza con ingredientes naturales y sostenibles. Hay muchas recetas en línea para hacer cremas, lociones, exfoliantes y más.

Comprar a granel

Una buena opción es buscar tiendas a granel donde se puedan comprar ingredientes naturales para los productos de belleza, como aceites esenciales, mantecas y arcillas. Esto permitirá reducir los envases innecesarios.

Apoyar marcas ecofriendly

Hay que investigar y elegir marcas de belleza que se comprometan con prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Por eso, es importante buscar certificaciones como "cruelty-free", "vegano" y "zero waste" en los productos que se compren.

Usar productos reutilizables

Se tienen que reemplazar los productos desechables por opciones reutilizables. Por ejemplo, se pueden utilizar toallitas de tela en lugar de toallitas desechables y brochas de maquillaje lavables en lugar de las de un solo uso.

Reciclar correctamente

Hay que asegurarse de reciclar correctamente los envases y embalajes que no se puedan evitar por completo. Por eso, es esencial conocer las regulaciones y normativas de reciclaje en el área y seguir las pautas adecuadas.

Compartir los conocimientos

Una vez que se haya hecho la transición hacia una rutina de belleza zero waste, hay que compartir las experiencias y conocimientos con los demás. Además, es una buena opción animar a los amigos y familiares para que se unan a esta iniciativa sostenible.

Rutina de belleza Zero Waste con Mainbo Los productos de cosmética tradicional están formulados con productos químicos que pueden ser peligrosos tanto para el medioambiente como para la piel, vienen en envases de plástico que no son biodegradables y algunos de ellos han sido testados en animales. Entonces, para avanzar hacia una rutina de belleza Zero Waste, es necesario empezar a incorporar productos que no tengan estas características.

En este sentido, los productos de cosmética sostenible que elabora Mainbo han sido formulados con ingredientes naturales que provienen de cultivos o recursos que son renovables. Estos elementos se producen sin contaminar el ambiente, y los desechos derivados de estos procesos se pueden reciclar o son biodegradables. Además, los sueros naturales, las cremas hidratantes para el cuerpo o el rostro, los bálsamos y los limpiadores faciales de esta marca son 100 % cruelty free, es decir, que no ha habido animales involucrados en el proceso de producción.

Por otra parte, en todos los casos, los envases son ecológicos. Con respecto a esto, el empaquetado es mínimo y están elaborados con material biodegradable.

Los productos sólidos de higiene y cosmética producen menos residuos A día de hoy, todos los productos de higiene que se usan en el hogar pueden ser sólidos. Esto incluye el champú, los acondicionadores, el jabón corporal y el dentífrico. Adicionalmente, estos productos rinden más que los que no son sólidos.

También es posible incorporar cepillos de dientes ecológicos, hechos de bambú. En estos casos, la materia prima proviene de la poda de esta planta, por lo que también se evita la tala. De esta manera, es posible eliminar por completo los plásticos en la rutina de higiene dental y en el momento de la ducha.

Incorporando productos como los que elabora y vende Mainbo es posible llevar adelante una rutina de belleza e higiene zero waste para avanzar hacia un modo de vida sostenible, natural y respetuoso con el medioambiente.