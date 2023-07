Talleres gastronómicos en el corazón de Barcelona, en el espacio Just Royal BCN

Aprender de gastronomía puede resultar sumamente gratificante para cualquier persona, más aún si los contenidos son divulgados por especialistas en el sector.

A eso, se suma la posibilidad de conocer la riqueza de alimentos y sabores propios de cada país, como el caso de España, que es considerado como uno de los más destacados en el mundo.

Eso es lo que propone Just Royal BCN, un espacio gastronómico de referencia a nivel nacional. El mismo destaca por ofrecer talleres de cocina en Barcelona, tomando como base la cocina mediterránea para despertar, descubrir, sorprender y jugar con los sentidos que acompañan la experiencia de comer.

Talleres de cocina para empresas y particulares Just Royal BCN es el resultado de más de 25 años de trabajo a través de fogones e innovaciones continuas en materia gastronómica, con la intención de encontrar un punto justo para conquistar al público.

Actualmente, destaca por ofrecer servicios de catering para distintos tipos de eventos, como bodas, ferias y celebraciones; y talleres de cocina destinados a quienes desean aprender en profundidad las características de distintos platos y contar con las recetas para la elaboración adecuada de los mismos.

Dicha propuesta no solo contempla un proceso netamente teórico, sino también de una etapa de degustación junto al resto de los participantes, en la cual se podrá degustar cada uno de los platos preparados oportunamente.

La experiencia puede desarrollarse bajo la dinámica de concurso o no, con compras de ingredientes en el mercado La Boquería. Esto la hace mucho más atractiva para los participantes.

Amplia variedad de talleres de cocina Just Royal BCN ofrece múltiples procesos de formación para el público, con especial énfasis en la cocina mediterránea, catalogada como referencia para el turismo gastronómico por España.

En esa línea, uno de los talleres destacados es el Mediterráneo. El mismo contempla el aprendizaje de platos variados y elaborados con productos frescos de temporada.

La propuesta de menú en dicho caso contempla ensalada de brotes tiernos, risotto, lomo de lubina y obleas, entre otras cosas. Cabe destacar que durante la clase se pueden consumir aperitivos y bebidas.

Otra opción es el taller Vintage, que está enfocado en una dieta variada y sana. El mismo permite analizar y degustar sabores, colores y olores muy diversos.

A esos, se suman los talleres de arroces, country, cata de cócteles, liceo y canaletas.

Existe la opción de acceder a clases abiertas a todo público, o bien optar por la modalidad de talleres cerrados para grupos, con un límite de personas.

Con el afán de que los asistentes puedan vivir una experiencia única y enriquecedora, Just Royal BCN apuesta por una propuesta diferente en el ámbito gastronómico, logrando resaltar en un mercado con múltiples opciones.