DoGood People ofrece tecnología sostenible para su incorporación en empresas

La tecnología y la sostenibilidad son dos elementos que no pueden faltar en las empresas modernas, ya que ambas garantizan un mejor desarrollo en el mercado y también un mayor compromiso con el futuro del planeta. No obstante, a día de hoy, todavía existen empresas cuyo equipo de empleados no conoce el significado de una cultura sostenible empresarial.

Es precisamente por esa necesidad que se ha creado DoGood People. Se trata de un novedoso y avanzado software de tecnología sostenible, diseñado específicamente para impulsar la cultura sostenible dentro de las empresas actuales.

Tecnología sostenible al alcance de las empresas modernas Tal como se ha mencionado, DoGood People es un software dedicado a impulsar la cultura sostenible dentro de una organización. De hecho, es una herramienta avalada por la organización Global Reporting Initiative (GRI), dedicada a fomentar los informes de sostenibilidad dentro de las empresas.

En términos básicos, lo que hace este software es ayudar a involucrar de manera efectiva y activa a los empleados de una compañía en su estrategia de sostenibilidad. Al mismo tiempo, es capaz de medir el impacto ESG, es decir, el impacto en criterios relacionados con los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y es que la sostenibilidad no es solo responsabilidad de unos pocos, sino de todos. Por esta razón, es crucial para cualquier compañía actual que todos los empleados estén involucrados.

¿Cómo funciona y cómo puede ayudar este software? El software DoGood People es muy intuitivo y sencillo de utilizar. Lo primero que hay que hacer es establecer los objetivos sostenibles en la plataforma, de acuerdo con las prioridades de la empresa en concreto. Los empleados, quienes también cuentan con acceso a la app, completan retos sostenibles creados a partir de los objetivos planteados. De esta forma, se genera un impacto positivo, adaptado a los principales estándares actuales de sostenibilidad.

Por medio de la misma plataforma, los directivos pueden monitorizar el impacto de cada uno de los empleados, además de hacer seguimiento de las acciones y la dimensión de las mejoras no financieras de la empresa. Además, hay que mencionar que el uso de esta tecnología sostenible ayuda a generar contenido de interés periodístico que mejore la reputación de la empresa, así como a demostrar que la compañía tiene un propósito humano claro.

Actualmente, en la página de DoGood People se puede solicitar una demo y comenzar a descubrir todas las herramientas y beneficios que es capaz de ofrecer la tecnología sostenible dentro de una empresa. Además, será un paso importante en el avance integral corporativo hacia la sostenibilidad, en donde todos estén involucrados.