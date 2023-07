¿Cómo se lleva a cabo la cirugía de la Catarata Bilateral?, con el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus

La catarata es una afección oftalmológica que se presenta por la opacificación del cristalino.

La solución a esta patología es la cirugía de la Catarata Bilateral, siendo la facoemulsificación la técnica más empleada a los fines de llevar a cabo esta intervención.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus cuenta con un equipo profesional altamente cualificado para llevar adelante estas intervenciones gracias a la técnica bimanual con microincisión MICS de manera bilateral, garantizando una rápida y efectiva recuperación.

Cirugía de la Catarata Bilateral en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus En la actualidad, el único tratamiento para curar la catarata ocular es la cirugía. Afortunadamente, los avances médicos han permitido que hoy en día los procedimientos quirúrgicos sean más seguros y efectivos, minimizando las posibles complicaciones y ofreciendo una rápida solución a aquellas que puedan aparecer.

Entre las principales ventajas destacan una reducción en la baja laboral, una recuperación visual más rápida, un menor riesgo quirúrgico, especialmente en pacientes con patología asociada como diabetes, trastornos de coagulación…, mayor comodidad para la familia a la hora de organizar la cirugía y un menor traumatismo para aquellos pacientes con miedo a quirófano.

Esta cirugía se realiza de forma secuencial en el mismo día, es decir, se opera un ojo primero y luego el otro, para evitar un desequilibrio visual, mediante una sedación similar a la anestesia general.

El procedimiento en cada ojo no dura más de 15 minutos y se realiza de manera microincisional, lo cual implica que se realizan incisiones menores a un milímetro, minimizando el traumatismo generado en el ojo.

El objetivo que se persigue es colocar una lente intraocular que no solo corrige la visión de lejos, sino la visión intermedia y la visión de cerca, gracias a que las lentes son trifocales. Al ser las incisiones autosellables, la intervención no requiere sutura alguna, y los pacientes no necesitan cubrirse los ojos después de la operación.

Gracias a su experiencia y conocimiento en el tratamiento de patologías oculares, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus se erige como una opción destacada a la hora de someterse a la cirugía de la Catarata Bilateral.

Un centro de oftalmología comprometido con la salud visual El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus es una unidad clínica-quirúrgica oftalmológica ubicada en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, concretamente en el céntrico barrio de Les Corts.

Bajo la dirección del Dr. Carlos Vergés Roger, este centro busca combinar la asistencia a los pacientes con la docencia y la investigación, lo cual permite a sus profesionales llevar a cabo técnicas diagnósticas, quirúrgicas y terapéuticas de vanguardia, lo cual ha logrado que este equipo disponga de un reconocimiento tanto nacional como internacional.

Gracias a sus profesionales, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus es capaz de dar cobertura a todas las necesidades vinculadas a la salud visual, presentando soluciones individuales adaptadas a cada uno de sus pacientes. Esto es posible gracias a la vocación médica de sus profesionales, quienes valoran la confianza que sus pacientes depositan en el centro para ofrecerles un tratamiento eficiente y un control postoperatorio de primer nivel.