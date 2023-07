Las empresas que quieren vender más, necesitan las redes sociales, por Emociona Marketing

En España, según el informe de Estudio de Redes Sociales 2023, por la asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, IAB Spain, menciona que el 44 % de los usuarios busca información en redes antes de comprar y que el 36 % declara que las redes han influido en sus compras de productos y servicios, lo que deja un número importante de clientes a quienes captar. Sin embargo, expertos aseguran que se necesita de un especialista en marketing digital para conseguirlo.

De acuerdo a distintas fuentes, no basta con que las empresas migren sus servicios a las crecientes y cada vez más protagónicas plataformas digitales. Es importante que dentro del proceso se cuente con una estrategia de marketing sólida, previo a un análisis del público meta y utilizando los canales adecuados.

Es por ello, que empresas como Emociona Marketing ofrecen sus servicios para establecer metas claras de ventas con resultados palpables.

La importancia de las redes sociales desde la perspectiva de una especialista en marketing digital Para Júlia Parés, especialista en estrategias de Marketing Digital para vender más, las redes sociales han abierto las paredes de un mundo de posibilidades para impulsar marcas tradicionales y personales.

Desde su empresa, Emociona Marketing, se encarga de ofrecer consultoría gratuita a todos los interesados en tener presencia en las redes; recomienda que la importancia de estas, radica en tener una visión de la marca de 360º y contar con un equipo de profesionales capaces de generar una estrategia única y disruptiva para darle personalidad y estilo a una marca generando resultados y posicionándose en la mente de su público objetivo.

Cabe destacar, que aunque las redes sociales acerquen a millones de personas como potenciales clientes, esa misma cantidad puede irse con velocidad hacia la competencia. Es decir, que para profesionales como Júlia Parés y su equipo, una buena estrategia de marketing digital es fundamental, al igual que el discurso de comunicación que se brinde debe estar en constante evolución, ya que una vez que se produzca la primera venta, el siguiente reto es seguir manteniendo a los clientes interesados.

¿Cómo lo hace Júlia Parés desde Emociona Marketing? La CEO de Emociona Marketing es publicista y una profesional con más de 15 años de experiencia dedicada a aumentar la presencia de empresas en las redes sociales, establecer campañas para generar ventas y posicionarlas en el duro mercado de internet.

No obstante, la visión que ofrece la especialista en Marketing Digital junto a su equipo de colaboradores y nativos digitales, se fundamenta en cuatro principales objetivos para alcanzar el éxito de las marcas en RRSS. Primeramente, la gestión de redes sociales, donde la intención es generar un plan publicitario de marketing basado en la marca e identidad corporativa a través de investigación de mercado, diseños exclusivos, copys creativos y posicionamiento exclusivo.

Por otro lado, la optimización del perfil social se configura como la segunda estrategia de importancia para la captación de ventas, según los expertos de esta agencia. Es importante resaltar, que en múltiples ocasiones, el rediseño de biografías, llamadas a la acción y fórmulas de contacto, es necesario para lograr una estrategia exitosa.

En la tercera posición, se encuentra el marketing a través de influencers, los cuales se encargan de propagar la marca para dar mayor visibilidad y credibilidad al público, lo cual ayuda a vender más

Por último, pero no menos importante para esta especialista en Marketing Digital, se encuentra la creación de Social-ADS, lo cual tiene como objetivo comenzar una campaña publicitaria segmentada y focalizada a un público objetivo.

En este sentido, aquellas empresas que quieran vender más a través del marketing digital, pueden hacerlo de la mano de Emociona Marketing y su larga experiencia. En su página web se puede encontrar más información sobre sus servicios, así como los datos para contactar directamente con ellos.