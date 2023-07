Clínica Amalfi ofrece un tratamiento de rejuvenecimiento facial para lucir un aspecto joven y natural

El rostro es una de las zonas del cuerpo donde más se evidencia el paso del tiempo. El envejecimiento es un proceso progresivo e inexorable que se manifiesta en la piel a partir de los 35 años y que genera una serie de cambios, debido al surgimiento de arrugas, flacidez y la aparición de manchas y lesiones vasculares.

El tratamiento de rejuvenecimiento facial implica un conjunto de técnicas apuntadas a reducir la vejez, regenerar la dermis y devolverle sus rasgos juveniles. La Clínica Amalfi es un centro médico español especializado en este tipo de tratamiento y de arrugas con resultados inmediatos.

La TXB, un atenuador de las arrugas Uno de los tratamientos estéticos más demandados en España es el de botox o toxina botulínica. Su elección se debe a los buenos resultados generados en los pacientes, además de su fácil aplicación y seguridad. Se trata de un procedimiento no quirúrgico mediante inyección local con dosis mínimas de TXB, orientado a prevenir y suavizar las líneas de expresión dinámicas (arrugas) en el rostro. También relaja la musculatura facial, lo que produce un aspecto natural, sin emplear bisturí ni contemplar tiempos de recuperación.

En este contexto, el centro médico fundado y dirigido por la especialista María Dolores Rubia Montañez tiene su sello en el tratamiento de arrugas y rejuvenecimiento facial con el uso de productos estéticos calificados para obtener resultados inmediatos y visibles.

Con un equipo de especialistas estéticos preparados, Amalfi ofrece un tratamiento eficaz de botox que consigue desvanecer las arrugas de la frente y del entrecejo, elevar las cejas y eliminar las “patas de gallo” (arrugas perioculares) sin cambiar las facciones de la cara en el paciente, pero eliminando cualquier rastro de vejez.

A su vez, el procedimiento tiene otras ventajas, ya que cuenta con una técnica de aplicación indolora porque se emplea una aguja muy fina, posee mínimas contraindicaciones, se puede efectuar en cualquier época del año y no deja cicatrices. La sesión dura alrededor de 30 minutos y los pacientes de inmediato pueden reincorporarse a su rutina habitual. Los resultados recién pueden advertirse entre el tercer y séptimo día y los efectos duran de 5 a 6 meses.

¿Cómo se tratan las manchas faciales? La hiperpigmentación cutánea son áreas localizadas de la piel donde el pigmento conocido como melanina está más concentrado. Este fenómeno se traduce en lunares, pecas o manchas en zonas más expuestas al sol, o puede deberse también a manchas seniles, hormonales, por medicamentos o aparecer por predisposición genética.

La Clínica Amalfi cuenta con un tratamiento de rejuvenecimiento facial que incluye peelings despigmentantes para tratar poros dilatados, lesiones o manchas de acné; mesoterapias con la aplicación de fórmulas personalizadas de vitaminas, minerales, antioxidantes, ácido hialurónico, polipéptidos, polinucleótidos etc.; el uso de cremas específicas y la prescripción de nutriceúticos adecuados para prevenir la aparición de nuevas manchas.

El centro médico, en definitiva, garantiza un trabajo estético enfocado en la seguridad y el confort del paciente.