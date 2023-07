Burger picks y picks de bambú ecológicos, las nuevas opciones de The Brand Company

Los picks son accesorios que se utilizan en todo tipo eventos para que los comensales puedan manipular fácilmente alimentos pequeños como montaditos, pinchos, brochetas y bocatas, evitando que los ingredientes se desmonten.

Pero para The Brand Company, los burger picks y los picks de bambú van más allá, y también suponen una oportunidad única para que las marcas destaquen y sean recordadas en las celebraciones gracias a la personalización.

Complementos personalizables Normalmente, los picks están compuestos de una banderilla plana, cuya parte superior es más ancha para que, de esta manera, pueda manipularse el alimento sin peligro de caída.

Estos elementos se fabrican con cartones o papeles de alto gramaje, aunque últimamente destacan materiales como la madera o el bambú. La parte superior del pick puede personalizarse de múltiples formas, permitiéndole al anfitrión incluir en la banderilla el logo de su compañía, así como frases o elementos gráficos que personalicen el evento. También existen picks, como los picks de bambú, que no cuentan con una banderilla, sino que el cuerpo y el área de agarre se fabrican con un mismo molde, y pueden ser igualmente personalizables.

The Brand Company incorpora en su catálogo distintos modelos de burger picks y picks de bambú para todo tipo de eventos y establecimientos de comidas, que pueden personalizarse dependiendo de las necesidades y exigencias de cada empresa.

Así, se encuentran a disposición de sus clientes, picks con banderillas de papel de 5x4 cm y mástiles de 15 cm de altura. Y también picks de bambú de 9 y 12 cm, fácilmente adaptables a cualquier tipo de evento o celebración.

Branding en eventos Los interesados en adquirir estos originales complementos para sus establecimientos o eventos de food service solo deben acceder a la página web de The Brand Company y solicitar más información sobre la personalización de burger picks y picks de bambú. Con este servicio, la compañía espera que sus clientes puedan llevar sus eventos de food service al siguiente nivel, proporcionando elementos de gran utilidad que puedan contribuir a mejorar la visibilidad y el recuerdo de marca.