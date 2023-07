En la industria electrónica, la falsificación de chips es un problema común que puede tener graves consecuencias, como la pérdida de datos y la disminución del rendimiento del dispositivo. Para evitar estas situaciones, es importante confiar en empresas como Apus Global, una compañía especializada en servicios EMS que se encarga de negociar directamente con proveedores asiáticos para garantizar la autenticidad y la calidad de los chips electrónicos.

Además, tiene acceso a una amplia gama de empresas EMS nacionales, europeas y asiáticas para ofrecer a sus clientes soluciones de alto nivel, garantizando excelentes precio y calidad.

El socio indicado para conseguir chips electrónicos y mantener los negocios activos Apus Global es una empresa española dedicada a la importación y distribución de componentes electrónicos. En un momento en el que la escasez de chips electrónicos es un problema en el sector, esta compañía ofrece una solución eficaz para no detener las líneas de producción, recurriendo principalmente al stock existente en China. En este contexto, Apus Global lleva más de 10 años importando diferentes productos de electrónica desde este país, lo que les permite tener un gran control sobre sus proveedores y garantizar la originalidad y la condición de nuevo de sus componentes. Además, realiza ensayos de laboratorio si es necesario para certificar los productos a suministro.

La compañía no solo se dedica a la compra selectiva de componentes, sino que también ofrece la gestión de aprovisionamiento de BOM completas, procurando el mejor precio para cada referencia y la búsqueda de componentes OEM, productos sin marca, pero fabricados por las mismas empresas que proveen a las grandes firmas.

Optimización del diseño de circuitos electrónicos y adquisición de componentes electrónicos de calidad Para dar una mayor confianza a sus clientes, Apus Global ofrece pagos a 30 días, por lo que, en caso de que se entregasen productos defectuosos, el cliente no habría realizado aún el desembolso. Además, cuenta con la certificación ISO 9001, lo que garantiza la calidad de sus servicios y convierte a esta firma en una gran opción para adquirir componentes electrónicos de calidad y evitar los riesgos que conlleva la compra directa en el mercado asiático.

Adicionalmente, desde el departamento de ingeniería de Apus Global, también se ofrece una solución integral, ya que la compañía cubre todas las fases del diseño, desde el concepto hasta la validación, buscando y encontrando los componentes necesarios para la fabricación de los PCBA. De esta manera, se encarga de la mejora y optimización de cualquier chip electrónico o circuito, y se especializa en componentes difíciles de encontrar u obsoletos, garantizando la originalidad de los nuevos componentes suministrados y evitando así cualquier riesgo para sus clientes.