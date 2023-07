La importancia de contar con alguien con mucha experiencia para emprender

Crear una empresa en España implica asumir un desafío que a su vez supone varios retos. Una de las principales preocupaciones que perciben entes como el grupo BBVA es adelantar muchas veces los tediosos procesos de gestión que implica emprender. Otra es el escaso conocimiento para tomar decisiones apropiadas.

Para expertos como Adrián Din, la cuestión es “crear una empresa de éxito sin morir en el intento”. Es decir, que el negocio sea rentable en todos sus aspectos, lograr una verdadera autonomía y delegar algunas tareas en un equipo. Según este emprendedor, son logros difíciles de alcanzar a la primera.

Pasos para crear una empresa en España Para crear una empresa, el responsable de la iniciativa debe llevar a cabo una serie de pasos. Tras concebir la idea, lo primero es concretarla en una fórmula jurídica prevista en las leyes, que le dará forma legal a la compañía. Lo que sigue es registrar el nombre, redactar los estatutos, abrir una cuenta bancaria y obtener un Número de Identificación Fiscal (NIF).

También hay que oficializar las escrituras ante un Notario, inscribirse en el Registro Mercantil y obtener el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Din también recomienda obtener desde el principio un certificado electrónico, que le facilitará a la nueva compañía las gestiones ante los organismos administrativos del Estado.

Sin embargo, estos son solo los pasos legales para crear una empresa. Adrián Din recalca que hay otros aspectos igual de importantes que permitirán ser exitoso con una iniciativa propia. Estos hacen referencia a los conocimientos necesarios para lograr una idea firme, que pueda convertirse en una fuente de ingresos estable y próspera. Aquí es esencial el apoyo de alguien con experiencia recorriendo este camino.

Importancia del apoyo de alguien experimentado Adrián Din es un asesor que comenzó a emprender desde muy joven. Relata que su primer negocio fue la venta de productos de belleza entre sus vecinas y a los 18 años montó su primera empresa. Tras dos décadas de trabajo continuo, enseña a otras personas a transitar el camino hacia la independencia económica. Indica que ese apoyo puede ser la diferencia entre tener éxito o no al crear una empresa.

En su asesoría, trabaja los aspectos indispensables que necesita dominar un emprendedor. Entre ellos están el saber si el negocio está hecho para la persona, conocer por dónde comenzar y qué errores evitar. Otros elementos que aborda son los miedos que frecuentemente afronta la persona. Din habla del fracaso, la pérdida de la inversión, los cambios, la incertidumbre o sentir que no se tiene madera de emprendedor.

Para contrarrestarlos y evitar que el proyecto se paralice, Adrián Din trabaja con sus clientes en una estrategia personalizada. Con ella, quien desea crear una empresa sabe, primero de todo, si la idea es viable o no. También ayuda a las personas a identificar y desarrollar habilidades esenciales como comunicación, organización, ambición, capacidad resolutiva, curiosidad o empatía, entre otras. Asegura que estos conocimientos aportarán las herramientas necesarias para tomar las decisiones adecuadas.