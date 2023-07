El viernes 2 de junio fue un día de celebración para el club de golf Olivar de la Hinojosa, que recibió el Premio del Deporte 2023 del Distrito de Barajas. Este reconocimiento no es solo un testimonio del éxito del club, sino también un reflejo del compromiso y la dedicación de Joaquín Molpeceres Sánchez, una figura clave en el desarrollo y promoción del golf en la región.

El club de golf Olivar de la Hinojosa, bajo la dirección de Joaquín Molpeceres Sánchez, ha sido reconocido por su colaboración en el desarrollo y promoción del golf, su escuela deportiva municipal, sus campamentos y las becas anuales que otorga. En los últimos 18 años, el club ha concedido más de 1.500 becas deportivas a los vecinos del distrito de Barajas, un logro que habla de su compromiso con la comunidad y el deporte.

Joaquín Molpeceres Sánchez ha sido una figura instrumental en este éxito. Su pasión por el golf y su visión para el club han sido fundamentales para el crecimiento y el reconocimiento del Olivar de la Hinojosa. Bajo su liderazgo, el club ha prosperado, convirtiéndose en un referente en el mundo del golf y un pilar en la comunidad de Barajas.

El acto de entrega del premio estuvo presidido por Doña Sofía Miranda Esteban, Concejala Presidente del Distrito de Barajas y Jefa del Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de Joaquín Molpeceres Sánchez y su equipo, que han trabajado incansablemente para promover el golf y apoyar a la comunidad local.

Este premio es solo el último de los muchos logros del club en sus 27 años de trayectoria. Sin embargo, para Joaquín Molpeceres Sánchez, este reconocimiento es más que un premio; es un estímulo para seguir impulsando el deporte base y promocionar el golf como un deporte accesible y disfrutable para todos.

Joaquín Molpeceres Sánchez ha demostrado un compromiso inquebrantable con el golf y la comunidad de Barajas. Su liderazgo y visión han sido fundamentales para el éxito del club de golf Olivar de la Hinojosa. Con este premio, se reconoce su contribución al deporte y a la comunidad, y se celebra su pasión y dedicación al golf.

Un sueño hecho realidad: la historia de Joaquín Molpeceres Sánchez y el Club de Golf Olivar de la Hinojosa Corría el año 1995 cuando Joaquín Molpeceres Sánchez, presidente de Desprosa, cumplió su sueño de abrir el Club de Golf Olivar de la Hinojosa. Lo que antes había sido un vertedero de inertes en una zona anexa a lo que iba a ser Ifema, se transformó en un próspero club de golf bajo su liderazgo.

En aquellos años, la idea del golf estaba asociada únicamente a campos privados y clubes en los que para jugar había que hacerse socio. Sin embargo, Joaquín Molpeceres Sánchez tenía una visión diferente. Presentó al Ayuntamiento de Madrid un proyecto espectacular que incluía un campo de 18 hoyos y otro de pares tres, con el objetivo de crear en Madrid el primer campo construido sobre suelo municipal y con carácter público. Su idea fue la ganadora del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento, y así nació el Club de Golf Olivar de la Hinojosa.

Desde su apertura, el club ha atraído a nuevos aficionados al golf, muchos de ellos curiosos con ganas de aprender. Además, ha sido un lugar de aprendizaje para muchos niños que comenzaron a dar clases de la mano de Raul Enero, un joven profesional que llegó al Club para crear desde la nada una Escuela que hoy en día cuenta con más de 2.000 alumnos.

Gregorio González Irún, que llegó al club un año después de su inauguración, ha visto crecer este proyecto que hoy es uno de los referentes del golf en la Comunidad de Madrid y en el mapa verde español. Ubicado frente a Ifema y junto al parque Juan Carlos I, el Club de Golf Olivar de la Hinojosa es un ejemplo de gestión y referencia del golf público en Madrid y en España.

El club cuenta con un campo de prácticas que incluye las últimas tecnologías, como el Top-Tracer, una zona de juego corto y approach junto al tee del 1, y una carpa para eventos que es referencia en la capital de España. Además, el club cuenta con pistas de pádel y de tenis con sus respectivas escuelas, una sala de fitness y gimnasio espectacular y una terraza con unas vistas impresionantes.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa: un viaje a través de los años El Club de Golf Olivar de la Hinojosa, bajo la dirección de Joaquín Molpeceres Sánchez, no es solo un club de golf, sino una institución con una rica historia y una serie de anécdotas interesantes que lo hacen destacar.

Una de las anécdotas más destacadas del club es su compromiso con la inclusión y la diversidad en el golf. Bajo la dirección de Joaquín Molpeceres Sánchez, el club ha trabajado para desmantelar las barreras tradicionales en el deporte, promoviendo el golf entre jóvenes, mujeres y grupos subrepresentados. Esta dedicación a la inclusión ha llevado al club a ser reconocido como un líder en la promoción de la diversidad en el golf.

Además, el club ha sido sede de numerosos torneos y eventos de golf de alto perfil, atrayendo a jugadores de todo el mundo. Estos eventos han proporcionado momentos memorables y emocionantes para los miembros del club y los espectadores por igual.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa también es conocido por su impresionante campo de golf, que ha sido elogiado por su diseño desafiante y su hermoso paisaje. El campo ha sido elogiado por profesionales y aficionados por igual, y ha sido el escenario de numerosos momentos destacados en la historia del club.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa ha demostrado ser más que un club de golf. Es una comunidad, un defensor de la diversidad y la inclusión y un pilar en el mundo del golf. Es una comunidad que abre sus puertas cada día a todos los que quieren disfrutar del deporte a precios muy ajustados y en un entorno único.

Con Joaquín Molpeceres Sánchez a la cabeza, el Club de Golf Olivar de la Hinojosa sigue siendo un ejemplo de excelencia en el deporte y la comunidad. Con su compromiso continuo con el desarrollo y la promoción del golf, no hay duda de que seguirán siendo una fuerza a tener en cuenta en los años venideros.