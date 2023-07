La belleza se basa en elegir un buen cosmético, por Esbeltia

Todas las personas poseen distintos tipos de piel. Es por ello que a la hora de elegir un cosmético, se debe tener en cuenta el tipo de piel y sus características, así como la finalidad de uso: si se trata de productos antimanchas, antiedad o para aportar más hidratación.

Para ello, es preciso observar su composición, sus principios activos, sus aditivos y sus texturas, ya que estas dependen del efecto y absorción de los nutrientes. La clave de la belleza está en la elección de un buen cosmético, el cual parte de la combinación y formulación de ingredientes de alta calidad, que puedan tratar y prevenir las anomalías cutáneas.

En este contexto, Esbeltia ofrece su crema sérum y el suero de péptidos y retinol. El producto se compone de principios activos de calidad que verdaderamente aportan beneficios y está libre de pesticida. Ayuda a prevenir y tratar esos problemas faciales, como son las arrugas, flacidez, manchas, entre otras.

Beneficios de las fórmulas magistrales Las fórmulas magistrales han tenido un papel muy importante a lo largo del tiempo, ya que se han utilizado para tratar enfermedades para las que no se disponía de una composición en específico. No obstante, cuando comenzaron a circular nuevos productos en el mercado, se puso en duda la utilidad de la formulación y, por ende, su garantía y efectividad.

A pesar de la gran cantidad de empresas y productos que hay en la industria farmacéutica, las fórmulas magistrales siguen logrando su finalidad en el tratamiento de las anomalías dermatológicas. A la hora de elegir un cosmético, es importante conocer las distintas texturas que se adaptan al tipo de piel y a su requerimiento; entre estas, destacan los humectantes, las cuales mejoran la capacidad de hidratación, manteniendo el rostro luminoso y óptimo. Las sustancias oclusivas ayudan a bloquear la humedad y evitan la evaporación del agua; así como las sustancias reparadoras, las cuales mejoran la apariencia de la piel y restauran la dermis.

Esbeltia está compuesto por extractos de plantas e ingredientes veganos, como el aloe vera, la glicerina vegetal, aceite en frío, extractos de algas, etc. Estos ingredientes son combinados con otras sustancias como el retinol, los péptidos, vitamina C, vitamina E, ácido hialurónico... Estas combinaciones se formulan con máximas dosis y precisión para mantener la dermis en su máxima actividad.

Fórmulas según el tipo de piel La gran mayoría de las personas no conocen su tipo de piel ni sus características, lo que provoca que no tengan un cuidado correcto de su rostro. Entre los tipos de pieles, están la piel seca, grasa y mixta. La primera se caracteriza por su poca producción de sebo y sus rasgos ásperos. Es una piel fácil de tratar, ya que posee poros más cerrados. La piel grasa se le conoce también como piel seborreica y se caracteriza porque alberga folículos sebáceos dilatados. La misma posee aspecto brillante y zonas irritadas por la presencia de acné. La piel mixta es más difícil de identificar por su diversidad de rasgos y parecidos con la piel grasa y seca en distintas zonas del rostro. Usualmente, este tipo de piel se reconoce en la zona T, ya que las glándulas sebáceas se concentran allí. Esbeltia se ha posicionado como una marca importante en el mundo de la belleza, ofreciendo a sus clientes un producto hecho con ingredientes naturales que logra la hidratación correcta y reparación para todos los tipos de pieles.