El pádel es un deporte que ha despertado mucho interés, tanto en el ámbito profesional como en el social y del ocio. Es un deporte que está hecho para todo tipo de personas, sin importar su rendimiento físico. Sin embargo, al ser un deporte amigable para todos, es común que las personas lo practiquen sin tomar las precauciones adecuadas, por lo que muchos sufren accidentes y lesiones en el pádel.

Tipos de lesiones en el pádel Una de las lesiones más frecuentes en el pádel es la epicondilitis. Se trata de una irritación de la inserción de los tendones extensores ubicados en el codo. Se identifica cuando el deportista pierde fuerza al tomar algún objeto. Es una lesión que ocurre por una mala praxis en la realización de los movimientos, y debe ser tratada por un especialista.

Por otro lado, existen las lesiones de hombro, que pueden ocurrir por varios motivos, y la más común es la tendinitis. Esta lesión es muy dolorosa y puede manifestarse en el momento, así como durante en el descanso nocturno. Otra lesión frecuente es el esguince, el cual depende del grado y la postura, ya que no es igual apoyar mal el pie que una caída al saltar. La fascitis plantar también es una lesión frecuente, que provoca dolor localizado en la planta del pie, normalmente cerca del talón. La presión y la tensión que se ejercen al practicar deporte pueden provocar microdesgarros en la fascia, siendo estos la causa del dolor. A la larga, si se ignoran estos problemas, pueden afectar a la postura o dar generar problemas en otras partes del cuerpo.

Recomendaciones para minimizar el riesgo de lesiones Estas lesiones en el pádel y el tenis son las más comunes. Si no se les presta atención, pueden llegar a causar dolores fuertes y dejar al deportista fuera de juego durante un largo tiempo.

El calentamiento antes del juego es una parte importante para evitar el riesgo de lesión, así como seleccionar un buen equipo, ya que puede evitar el daño en las musculaturas. Por otro lado, las pistas de pádel están diseñadas para practicar el deporte libremente y en comodidad. Hay que procurar que la pista no sea muy dura, ya que estas provocan una sobrecarga en la parte baja de la espalda y aumentan el riesgo de caídas dolorosas. Forzar movimientos bruscos también puede causar daños tanto en la espalda como en los pies y articulaciones, por lo que deben evitarse en su totalidad.

Además de estas recomendaciones, es importante consultar con profesionales cuando aparezcan molestias.