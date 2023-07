BlackTire ayuda a ahorrar con los neumáticos de verano all season

En España, al igual que en otros países de Europa, no existe legislación que obligue a usar neumáticos de invierno durante la temporada de frío. De todas maneras, hay regiones de este país donde es apropiado usarlos por la rigurosidad del clima. Sin embargo, en la mayor parte del suelo español es posible emplear neumáticos de verano all season.

Así lo indican los especialistas de la red de talleres y servicio de neumáticos BlackTire, que, además, comentan que estos productos se caracterizan por ofrecer buenas prestaciones tanto en verano como en invierno en áreas donde el clima es moderado. De esta manera, es posible evitar el gasto que supone el remplazo de neumáticos.

¿Cómo son los neumáticos de verano all season? Estos productos, también llamados neumáticos de todo tiempo, combinan distintas características funcionales para ofrecer buenas prestaciones tanto en verano como en invierno.Una de sus características destacadas es una banda de rodadura con profundidad estándar que favorece el control que el conductor ejerce en el vehículo.

Además, estos modelos de neumáticos vienen con un símbolo de copo de nieve y una marca M+S, que hace referencia a las palabras en inglés mud y snow (barro y nieve). En este sentido, el dibujo que tienen en su superficie favorece la evacuación del agua y facilita la adherencia en áreas cubiertas con hielo o nieve. Nuevamente, estos productos resultan adecuados para transitar por los alrededores de zonas urbanas en condiciones climáticas moderadas.

En líneas generales, los neumáticos todo tiempo ofrecen un equilibrio entre las características de los productos de verano e invierno, por lo que resultan recomendables para quienes viven en zonas templadas. Ahora bien, estos modelos son un poco más blandos que los de verano. Esta información resulta importante para los conductores que habitan en ciudades con temperaturas muy elevadas.

Características de neumáticos de verano Los profesionales de BlackTire informan que el caucho más duro de los neumáticos de verano presenta un desgaste menor cuando las temperaturas resultan elevadas. Además, estos productos son más anchos y estables, ya que tienen más contacto con el suelo.

En líneas generales, la elección del tipo de neumático está condicionada por el lugar de residencia y uso del vehículo. En este sentido, en regiones donde los inviernos son suaves puede no ser necesario recurrir a los neumáticos de invierno. De todas maneras, siempre es conveniente considerar la posibilidad de usar neumáticos apropiados para cada estación. Para ello, es posible consultar a profesionales de confianza como los que integran la red de talleres BlackTire.

En BlackTire es posible encontrar distintos modelos de neumáticos de verano all season. Estos productos son convenientes para los conductores que habitan en zonas templadas, ya que su uso resulta seguro y permite disfrutar de un ahorro al evitar cambios.