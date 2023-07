¿Por qué todos los productos que se venden en el supermercado se codifican?, con Trébol Group

La trazabilidad de un producto es una prioridad, ya que de esta manera el fabricante, el distribuidor y el cliente final podrán tener toda la información relevante y necesaria sobre el mismo.

Es por eso que, por ejemplo, todos los productos de un supermercado están codificados.

La codificación permite tener toda la información importante sobre el producto marcando códigos, lotes, fechas o cualquier otro dato de relevancia, facilitando su seguimiento y mejorando el control de todo el stock o almacén.

Hoy en día, incluso hay compañías como Trébol Group, dedicadas especialmente a proveer equipos de codificación y marcaje, no solamente a la industria de la alimentación, sino también a una gran variedad de sectores.

¿En qué consiste la codificación de productos? El proceso de codificación de mercancías o de productos se realiza fundamentalmente con el objetivo de identificarlos correctamente a cada uno de ellos por medio de un código, lote, fecha o cualquier información de trazabilidad que se necesite.

Por ejemplo, con un código QR se puede acceder a información importante sobre los mismos. En el caso de los productos de un supermercado, se puede conocer su país de procedencia, fecha de elaboración, fecha de caducidad, número de lote, código manual de uso, etc.

De esta manera, se facilita, en gran medida, la trazabilidad precisa del producto en cuestión, lo que será crucial no solo para la compañía que los elabora, sino también para el cliente final.

Hoy en día, todos los productos de un supermercado están codificados. Por lo general, la codificación es un proceso automatizado mediante la codificación sobre el producto o las etiquetas, pero, independientemente del tipo de códigos utilizados, estos deben cumplir con una serie de características básicas. Tienen que ser perfectamente legibles. Además, deben ser fáciles de teclear, ser únicos, significativos y que tengan un código de control.

Importancia de la codificación de productos La codificación es un proceso muy importante, tanto para una empresa como para el cliente final. Para una empresa, por ejemplo, resulta interesante en términos de organización y trazabilidad. Esto servirá para facilitar los procesos de inventario, controlar la producción o el stock, agrupar los productos por categorías, etc. Pero, además, es muy importante en situaciones más concretas, como, por ejemplo, si existe una alerta sanitaria o problema con uno de sus productos.

Por su parte, el cliente final también se beneficia de la codificación, permitiéndole acceder a información importante para el uso o consumo del producto, como su fecha de caducidad o información extra mediante código QR.

En este punto, queda claro que la codificación de productos hoy en día no solo es prácticamente obligatoria en los supermercados modernos, sino muy necesaria. Todo esto también ha sido gracias a empresas especializadas que han contribuido a facilitar los procesos de codificación. Un ejemplo de ello es Trébol Group, compañía especializada en marcaje y codificación de productos mediante equipos de última generación y la tecnología más moderna.