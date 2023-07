En verano no se debe descuidar la salud visual, según ZEISS VISION CENTER Viapol

ZEISS VISION CENTER Viapol, divulga un código de buenas prácticas en materia de salud visual para que sean los sevillanos quienes se vayan de vacaciones, y no su salud visual Cuando se aproxima el tiempo de vacaciones, los expertos en salud visual de ZEISS VISION CENTER Viapol recuerdan que es necesario disfrutar del tiempo libre y del ocio, sobre todo en exteriores, "pero no podemos dar vacaciones a nuestra salud visual", señala Javier Vega, director técnico de ZVC Viapol.

Lo primero que es necesario tener en cuenta es la protección de los ojos frente a los riesgos de la radiación ultravioleta por exceso del sol y utilizar gafas de sol de calidad, adquiridas en establecimiento sanitarios de óptica.

Javier Vega recuerda que también las lentes transparentes protegen de la radiación UV. Desde principios de 2018, todas las lentes plásticas graduadas de ZEISS vienen equipadas de serie con la tecnología ZEISS UVProtect. Como las gafas de sol adquiridas en establecimientos sanitarios, la Tecnología ZEISS UVProtect ofrece protección contra la radiación UV hasta 400 nm. "Los dermatólogos afirman que la radiación UV puede causar daños en la piel, particularmente en el rostro, de manera que las lentes ZEISS también ayudan a proteger los tejidos más sensibles alrededor de los ojos", sigue Vega. No en vano, entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer de piel tienen su origen en los párpados.

Los expertos de ZVC Viapol recuerdan la conveniencia de proteger los ojos de las irritaciones oculares por el cloro de las piscinas, y además, seguir algunas recomendaciones para cuidar los ojos de posibles riesgos:

Cuando entra la arena de la playa en los ojos, no se deben frotar. Lo apropiado es enjuagarse los ojos con abundante agua limpia o gotas humectantes (lágrimas artificiales).

Para evitar las irritaciones oculares por un excesivo uso de lentes de contacto, es importante seguir las recomendaciones que el óptico-optometrista hace al adaptarlas.

Para protegerse de las lesiones oculares por impacto derivadas de la práctica de deportes como bicicleta, tenis, pádel, natación, etc. o incluso al jugar a las palas en la playa, lo mejor es protegerse usando gafas deportivas, que además pueden ser graduadas.

Cuidado con las heridas producidas por los filos de las hojas, ramas o astillas de maderas en los ojos, en ese caso se debe acudir al servicio médico más cercano.

Jamás se deben utilizar gafas de sol del top manta. Aunque a simple vista te puedan parecer iguales que las que se venden en una óptica, no están homologadas, por lo que su lente es oscura, pero no filtrará la radiación UVB/UVA. Como consecuencia, hará que la pupila se abra más y los rayos penetren más profundo en la retina, generando un mayor daño como quemaduras, queratitis, etc. Para evitarlo, fíjate siempre que las gafas de sol tengan distintivo CE.

Además, gracias al patrocinio de ZEISS del Forum de Gafas, se ha creado una herramienta, de gran utilidad para los ópticos, que permite al usuario final descubrir cual es el nivel de protección que necesitan sus ojos. De acuerdo con cada uno de los cuatro grados establecidos, el usuario final recibe una recomendación que luego se debe contrastar con el óptico.