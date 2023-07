Gestión de escuelas de música de la mano de Escuela de Música La Clave

Los sitios que se dedican a enseñar música no pierden presencia pese al paso del tiempo, teniendo en cuenta que promueven valores y enseñanzas imprescindibles para las personas de todas las edades.

La música se ha adaptado rápidamente al avance de la tecnología y continúa representando una parte esencial en la vida de las personas. Por esta razón, siguen en auge las instituciones que brindan un servicio de aprendizaje musical amplio y dinámico, como el caso de la Escuela de Música La Clave. Esta escuela de música se prepara para incorporar una nueva sede en Valencia, con el objetivo de seguir formando a niños, jóvenes y adultos.

La Escuela de Música La Clave abre una nueva sede en el próximo curso En un contexto mundial en el que la música es la protagonista de personas de todas las edades y clases sociales, la Escuela de Música La Clave apuesta por ampliar las posibilidades de acceder a su metodología de aprendizaje, abriendo una nueva sede en Valencia.

Uno de los motivos que llevaron a los directivos a tomar esta decisión es la alta demanda que se ha observado en los últimos años, teniendo el cupo completo en la gran cantidad de talleres que se encuentran disponibles. A su vez, más allá del acompañamiento constante que ha conseguido en sus más de 20 años de experiencia, el establecimiento considera que la incorporación de nuevos espacios es el camino para proporcionar más oportunidades a quienes aún no han tenido la chance de vivir la experiencia de La Clave.

Con la llegada de una nueva sede, los sueños de quienes desean adentrarse en el mundo de la música pueden hacerse realidad, mediante cursos donde no solamente aprenden a tocar diversos instrumentos, sino también distintos estilos y géneros musicales emergentes.

La gestión integral de la Escuela de Música La Clave se adapta a cualquier institución Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, la Escuela de Música La Clave no persigue un objetivo exclusivamente económico, sino que tiene como fin aportar a las comunidades desde el plano social, humanitario, artístico y cultural. Por esta razón, la gestión integral que llevan a cabo desde la institución se adapta a cualquier establecimiento educativo o espacio que tenga la misma finalidad.

Desde La Clave, que tiene como director a José María Pascual Tur, concentran su energía en proporcionar una formación musical de calidad, otorgando valores como el respeto, la diversidad y el amor por el arte. Además, la gestión integral que se impulsa a través de las clases incluye el acceso a una gran cantidad de instrumentos y una adecuada adaptación a las nuevas tecnologías.

Esta metodología de aprendizaje es la que vuelve a prevalecer en el nuevo espacio de la Escuela de Música La Clave que se inaugurará en Valencia. Un lugar que tiene un único objetivo; difundir el amor y la pasión por la música.