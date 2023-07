Not Golf Brand se ha convertido en NGB sports y entra en el mercado de la equitación

Tras una exitosa trayectoria en el mercado del golf bajo el nombre de Not Golf Brand, la empresa ahora da un nuevo salto hacia adelante iniciando con la firma NGB Sports. Pero este cambio no llega solamente en cuanto al nombre, sino que además expande el mercado que hasta ahora había manejado la empresa, incursionando ahora también en el mundo de la equitación. Como parte de la apertura a este mercado, NGB Sports ha iniciado desarrollando guante de gran calidad diseñado especialmente para la práctica de este deporte. Se trata del Guante de Equitación Negro Premium, diseñado y fabricado por esta marca utilizando material de la mejor calidad.

Guante de equitación que aporta comodidad, estilo y calidad Para inaugurar su línea dedicada al mundo de la equitación, la ahora firma NGB Sports ha creado el Guante de Equitación Negro Premium. Está creado especialmente para aquellos jinetes/amazonas que quieren diferenciarse en la pista utilizado equipamiento de la mejor calidad. Y es que entre las particularidades de sus materiales, está el hecho de que está fabricado 100 % en cuero vegano, un material altamente eficiente que además garantiza una gran resistencia y durabilidad, especialmente en climas difíciles y lluvia. A esto hay que sumar que cuenta con un tejido único y suave, características que lo hacen perfecto para mantener la sensibilidad con las riendas. La sensibilidad es tal, que el jinete/amazona sentirá que no tiene nada en las manos, pero contando con la máxima protección que un guante de calidad Premium puede ofrecerle.

Envío y más especificaciones del Guante de Equitación Negro Premium Además de lo anterior, también hay que resaltar del Guante de Equitación Negro Premium, el hecho de que cuenta con un excelente acabado que no solamente es atractivo a la vista, sino también muy sobrio y elegante. Indudablemente, un complemento que aportará mucho estilo al usuario. En cuanto a las tallas, hay varias disponibles. Es posible que según cada mano puedan variar las diferencias. Sin embargo, se ajustan perfectamente a la gran mayoría de usuarios. No obstante, en caso de tener dudas para elegir entre dos tallas, lo recomendable es siempre comprar la menor para garantizar un mejor ajuste. Por último, en cuanto al envío, la empresa realiza envíos a cualquier parte de España durante los primeros 3 días hábiles después de haber realizado la compra. La entrega se hace a través de una empresa de mensajería.

Finalmente, el Guante de Equitación Negro Premium cuenta con 30 días de garantía, y de un plazo máximo de 7 días para cambios y devoluciones, contados a partir del día de la recepción. Para mayor información, se puede ingresar al sitio web de NGB Sports.