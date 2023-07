Irradiación ultravioleta C para la esterilización del aire en trenes

Alteria Automation, Bytek, Alter Technology y secpho colaboran en el proyecto TRAIN SCS para desarrollar un novedoso sistema de climatización que mejorará la calidad del aire en trenes, lugar de mayor transmisión de enfermedades respiratorias.

Este proyecto busca hallar un nuevo producto que permita la esterilización de virus y bacterias, así como la monitorización de la calidad del aire para vehículos de viajeros y para ferrocarriles (Metro, Tren ligero, Tranvías urbanos, Cercanías, AVE, ALVIA).

El proyecto cuenta con la financiación de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

El transporte público de cercanías (urbano) y entre ciudades tiene una innegable creciente importancia en la estructura social de la Europa de hoy, pues, entre otras cosas, la contaminación en las ciudades se pretende reducir aumentando el uso de este tipo de transporte, así como limitando el uso de vehículos privados en el centro. Ante la escasez de recursos energéticos debido a los últimos eventos (Pandemia SARS2 Covid19, Guerra de Ucrania, inflación, precios de la energía al alza…), el uso del transporte público en ciudades se ha vuelto más necesario que nunca.

Sin embargo, el uso de los medios de transporte público masivos plantea un problema muy grave ante el caso de la transmisión de enfermedades por vía respiratoria, como el SARS 2 Covid-19, la viruela, o la gripe común. Los espacios cerrados con alta afluencia de público, donde el aire no es debidamente renovado, son el lugar de mayor transmisión de este tipo de enfermedades.

Esto se debe a que los sistemas de aire acondicionado ferroviarios usados actualmente no fueron diseñados para tratar estos problemas, y el aire acondicionado del transporte público no se intercambia prácticamente con el exterior. El caso de los trenes de alta y media velocidad es aún más complejo. En este tipo de tren, debido a las velocidades que se alcanzan, el ferrocarril va herméticamente cerrado; como si se tratara de una aeronave. Por esto mismo, se puede afirmar que la tecnología actual empleada para el diseño de los sistemas de climatización ha quedado completamente obsoleta.

En este contexto, el proyecto TRAIN SCS (Safe Climatization System) pretende desarrollar un nuevo producto, inexistente en el mercado, que permita la esterilización de virus y bacterias, así como la monitorización de la calidad del aire para vehículos de viajeros y para ferrocarriles mediante el uso de la irradiación ultravioleta C (254 nm) dentro del conducto de climatización de los trenes.

Hay que tener en cuenta que la instalación de equipos a bordo de material rodante demanda soluciones muy diferentes a las de un sistema instalado, por ejemplo, en una edificación. Los cambios de temperatura, las vibraciones, los niveles de protección ante sobrecargas del sistema eléctrico etc., exige que la evaluación de la conformidad del material rodante, es distinta a la contemplada para un sistema diseñado para ser instalado en un edificio. La instalación de material rodante es, en definitiva, otro mundo.

El sistema desarrollado por este proyecto de investigación industrial incluye, además, sondas con sensores para la monitorización del proceso en tiempo real, proporcionando plena trazabilidad al proceso y al mantenimiento del sistema. Mediante algoritmos, se generan índices compuestos que informan sobre la calidad del aire (IAQ) y la probabilidad de infección (IPR), con los valores de concentración de los gases procedentes de sensores en las unidades de pasajeros.