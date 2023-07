La empresa especializada en productos de papelería, Edicards, lanza su nueva página web con las ayudas del Kit Digital

Con el lanzamiento del nuevo sitio web, gracias a los Next Generation, Edicards busca fortalecer su compromiso de brindar productos de alta calidad y crear una experiencia de compra en línea fluida y agradable La empresa está especializada en la venta de todo tipo de productos de papelería, tarjetas de felicitación, libros, imprenta, juegos y manualidades, libros de actividades, etc. Edicards cuenta con una amplia gama de opciones para regalar en ocasiones especiales y ahora, con el lanzamiento de su nuevo sitio web, mejora su interfaz haciéndola más nítida e interactiva. Los productos se dividen en cuatro grandes categorías; libretas y cuadernos, papelería, puzles y juegos y libros de actividades y educativos, de modo que el usuario puede encontrar fácilmente la opción que más le interese en cada momento.

El nuevo sitio web de Edicards ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de usuario optimizada y una navegación intuitiva. Los visitantes encontrarán una amplia gama de tarjetas y productos personalizados, con opciones para ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, bodas y más. También se ofrecen características mejoradas, como un proceso de compra más fácil y seguro, opciones de personalización más avanzadas y una sección de inspiración para ayudar a los clientes a encontrar la tarjeta perfecta para cada ocasión. Las colecciones de Edicards se renuevan constantemente, ya que la empresa quiere presentar ideas nuevas que puedan adaptarse a un público diverso y que puedan cubrir todo tipo de necesidades en este ámbito.

Por otro lado, cuentan con un gran compromiso ambiental y, por eso, utilizan papel completamente ecológico para la fabricación de sus tarjetas de felicitación personalizadas y reciclan todos los excedentes que se generan durante la fabricación, para reducir su huella ambiental.

Para Edicards, el diseño es una auténtica prioridad y lo tienen muy en cuenta en el momento en el que fabrican sus productos. Para ello, cuentan con un equipo dedicado a la creación constante, conectando con las necesidades y gustos de los clientes y se esfuerzan por ser líderes en originalidad y variedad, presentando ideas frescas y emocionantes que se adapten a un público diverso.

"Únete a EdiCards y descubre un mundo lleno de diseños cautivadores e ideas sin límites".

Edicards

https://www.edicards.es/

C. Solsonès, 68,

Pol. Ind. Pla de la Bruguera,

08211, Castellar del Vallès, Barcelona