Llega el verano y con él lo hacen AQ Awards, los premios que reconocen las mejores prácticas en la dirección y gestión del talento en España

AdQualis Human Results ha reconocido a 5 líderes de primer nivel por su excepcional labor en el ámbito de la gestión del talento. Así, los AQ Awards se posicionan como una de las citas de referencia en el sector de los RRHH en España y Europa AdQualis Human Results, consultora integral de Recursos Humanos pionera en la búsqueda de ejecutivos en España, ha celebrado la XXII edición de sus premios AQ Awards en la ciudad de Barcelona.

A la entrega de estos galardones, que ya se posicionan como los más veteranos dentro del sector de los RRHH en España y Europa, acudieron más de 300 profesionales y directivos del ámbito de los Recursos Humanos, la gestión del talento y el management. El jurado, formado por los galardonados de la edición anterior, profesionales de compañías de la talla de Fluidra, Makro, Amplifon, Tatay o Hospital Sant Joan de Déu, valoraron el buen desempeño y las trayectorias de los finalistas a partir de los perfiles ciegos escogidos de las candidaturas presentadas en la web de AdQualis Human Results.

El jurado reconoció a los siguientes profesionales y organizaciones por su excelencia en la gestión de personas y talento:

• Mejor General Manager: Mateo di Carlo (Reckitt Benckiser Health Iberia)

• Mejor HR Director: Javier Marín (Grup Peralada)

• Mejor Talent Manager: Eva Ortega (LIDL España)

• Mejor HR Specialist: Júlia Rodríguez (Werfen)

• Líder más enfocado a la transformación: Jose Miguel Seijo (Lacoste Ibérica)

• Mejor Práctica en ESG: Idilia Foods (iniciativa "Propósito social ColaCao") y Fundación Ferrer (iniciativa "Ferrer for Food")

La gala estuvo presidida por Consuelo Castilla, fundadora y presidenta de AdQualis Human Results, quien señaló "Un año más, los AQ Awards pretenden dar valor a las personas y el talento, activos clave en las organizaciones. Y hoy más que nunca, con un mercado laboral dinámico y cambiante, candidatos cada vez más exigentes que seleccionan proyectos y empresas por su propósito y buenas prácticas, nómadas digitales que buscan incorporarse a los hubs tecnológicos más avanzados y una importancia creciente del employer branding para atraer al mejor talento. Desde AdQualis queremos celebrar la excelencia y el buen hacer de tantos profesionales y reconocer que el verdadero mérito no reside en los logros individuales, sino en el poder de los equipos.

Durante la jornada, todos los asistentes pudieron disfrutar de diversas actividades lúdicas, gastronomía, música en vivo y, como no podía ser de otra manera, un networking de lujo entre profesionales excepcionales procedentes de compañías nacionales e internacionales de primer nivel.