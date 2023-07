Ergonomika trabaja por conseguir un entorno laboral saludable en las empresas

Líder en el mercado de mobiliario ergonómico para empresas, Ergonomika lleva más de 30 años creando espacios de trabajo saludables para potenciar la salud y la productividad de los trabajadores. Con su enfoque integral, que incluye asesoramiento, talleres y conferencias, la empresa sigue promoviendo una mayor conciencia corporal en el entorno laboral Ergonomika, marca especializada en soluciones ergonómicas para sentarse, ofrece a las empresas mobiliario ergonómico con el que crear entornos laborales más saludables. Como complemento, ofrece charlas y sesiones de asesoramiento, en pro de fomentar los buenos hábitos en el puesto de trabajo. Un mobiliario adecuado y una correcta formación en la materia, resultan esenciales para conseguir una buena higiene postural en el trabajo. Y es que, cuidar la salud de los trabajadores es, en definitiva, ayudar a potenciar su productividad.

A lo largo de sus más de 30 años de experiencia en el sector de mobiliario de oficina, Ergonomika ha creado alianzas con algunas de las más prestigiosas marcas internacionales del sector, como Herman Miller, Hag o Sedus, entre otras. Poniendo así de manifiesto los estándares de calidad por los que se rigen los productos que la marca comercializa. A través de su extenso catálogo, ofrece una gran variedad de mobiliario para empresas, diversos modelos de sillas y mesas ergonómicas, que ayudan a propiciar un entorno de trabajo más saludable, cómodo y agradable.

En su catálogo se encuentran sillas de alta gama, diseñadas y enfocadas al cuidado de la salud del usuario y a prevenir los dolores musculares que, a largo plazo, pueden convertirse en lesiones. También, mesas regulables, fabricadas con materiales de primera calidad. Estas permiten alternar los ratos de trabajo sentado y de pie y aprovechar los saludables beneficios que esta modalidad aporta, como la mejora postural o la reducción de los niveles de estrés.

Además, la marca distribuye en España diversos dispositivos que ayudan a completar el bienestar laboral, como son la terapia de percusión (serie Theragun), de vibración (serie Wave) o de compresión (serie RecoveryAir).

Y es que se pasan más de 1.500 horas al año en el entorno laboral. Lo cual, inevitablemente, repercutirá en la salud a largo plazo.

Un entorno laboral que no se adapte correctamente a las necesidades del cuerpo, terminará por pasar factura. Mantener una correcta postura resulta fundamental para reducir el riesgo de dolencias relacionadas con el trabajo. Ya sea en la oficina o teletrabajando desde casa, un mobiliario ergonómico influye directamente en el bienestar del trabajador, en su salud y, en definitiva, en su nivel de productividad.

Ergonomika ofrece soluciones de mobiliario pensando en la salud de las personas y en ayudar a reducir el riesgo de lesiones y, a la larga, de posibles bajas laborales. Su mobiliario de oficina ergonómico, ayuda a los trabajadores a reducir la fatiga, el estrés y el dolor muscular y a aumentar su bienestar en el puesto de trabajo.

Según afirma la marca en suManifiesto Ergonómico para una Nueva Política de Empresa. "La compra de sillas en las empresas suele basarse, principalmente, en criterios financieros y estéticos. Pocas veces se hace una valoración ergonómica del asunto. No obstante, cada persona es única y así debería ser también la silla que utilice en su lugar de trabajo: ajustable y personalizable", Ergonomika plantea sus sillas como una herramienta más de trabajo y no como un simple mueble.

Como valor añadido, ofrece a las empresas la posibilidad de realizar un estudio de la ergonomía en el puesto de trabajo. Con él se pretende identificar de qué manera se relacionan los trabajadores con su entorno laboral. Cómointeractúan con los diversos elementos que les rodean y cómo ello puede afectar a su salud y bienestar.

Desde sus inicios, hace más de 30 años, Ergonomika ha tenido muy clara su misión: velar por la salud física de las personas. Su amplia propuesta en mobiliario y proyectos de decoración, la han convertido en referente del sector del mueble en Cataluña.

Sin perder de vista sus tres pilares fundamentales: ergonomía, calidad y diseño, Ergonomika trabaja día a día por ayudar a conseguir entornos de trabajo saludables, tanto en las empresas como en el hogar.

Oficinas, hoteles, escuelas o estudios de diversas disciplinas artísticas, son algunos de los perfiles de sus clientes. Grandes marcas, como Röehlig, Santiveri, Sagrada Família, Catalunya Ràdio, El Nacional, Kids&Us o El Celler de Can Roca, entre otras, avalan la calidad de sus productos.

Ergonomika cuenta con un espacio de showroom en Barcelona, donde el usuario puede probar los productos y experimentar las sensaciones de primera mano.

Toda la información a cerca de los productos de mobiliario ergonómico de la compañía se encuentra disponible en la página web de Ergonomika.