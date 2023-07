El 64% de los españoles participa en barbacoas y el pescado gana peso, según encuesta para Mar de Noruega

Más de moda que nunca. El 64% de los consumidores prepara o asiste a barbacoas en España, principalmente con amigos y familia. Aunque la carne es el ingrediente más utilizado, se abren paso con fuerza pescados como el salmón o el bacalao, de acuerdo con una nueva encuesta de IPSOS para Mar de Noruega. Llega la nueva era de las 'Marbacoas' Llega la temporada alta de las barbacoas de verano, una modalidad gastronómica que gana adeptos cada día. No en vano, el 50% de los españoles ya dispone de una en casa, según la nueva encuesta realizada por IPSOS para el Consejo de Productos del Mar de Noruega, que pone el foco en este formato tan popular especialmente durante los meses de verano. La consulta muestra que el pescado, como el salmón y el bacalao, van ganando posiciones frente a la carne como ingredientes estrella.

De acuerdo con esta encuesta online, el 18% de los encuestados prepara o asiste como invitado a barbacoas "frecuentemente"; el 41% "a veces" y el 5% "siempre", es decir, con gran asiduidad. Sumadas estas cifras, el 64% de los españoles consultados prepara o asiste a barbacoas como actividad gastronómica de ocio periódicamente. Entre los datos llamativos, sólo el 10% de los españoles nunca prepara o asiste a una barbacoa y el 26% responde que "raramente".

Preguntados sobre la última vez que prepararon o participaron de una barbacoa, el 50% afirma que hace "menos de un mes" y el 25% "entre 1 y 6 meses". El 8 % disfrutó de una barbacoa hace 6-12 meses y el 12% "hace más de un año" mientras que sólo el 4% de los encuestados nunca han preparado o participado en ellas. En cuanto a sus perspectivas para el verano actual, el 88% de los encuestados prepararán o asistirán a barbacoas de verano en las que usarán carne como ingrediente; el 4 % optará por verduras y el 33% por pescado mientras que sólo el 7% se decanta por otros alimentos para hacer a las brasas.

Por otra parte, el 65% de los encuestados que disfrutan de barbacoas aseguran haber recurrido alguna vez a pescados para sus barbacoas, principalmente salmón (54%), bacalao (31%) u otros (45%) -como sardina, dorada, lubina, caballa, bonito, atún, jurel y merluza-, de acuerdo con IPSOS.

En el caso de que no hayan utilizado pescados en barbacoa hasta ahora, los consumidores sí aseguran que les gustaría probar el salmón de Noruega como opción principal (66%) y el bacalao de Noruega (32%). Y es que, además, el 71% de los consumidores encuestados considera que una barbacoa de pescado es más saludable que otra de carne.

La época estival invita a este tipo de celebraciones gastronómicas. Si bien el 61% de los consumidores afirma que prefiere prepararlas durante todo el año, también predominan las respuestas que sitúan los meses de buen tiempo, como julio, agosto, septiembre, mayo y junio entre los más apetecibles. ¿Con quién? Al 42% le gusta disfrutar la barbacoa con amigos, con la familia (45%) o ambos (60%). Con cifras menores, el 1% de las respuestas alude a otros participantes, como "compañeros", "pareja", "vecinos" o incluso "solos".

Desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega, cuya dirección asume Tore Holvik este próximo mes de agosto, valoran muy positivamente que el pescado esté cobrando protagonismo como ingrediente en las "Marbacoas" del verano -concepto que acuñan para referirse a esta modalidad con todo el sabor a Noruega- siendo, junto a las verduras, una opción ligera y saludable para estos días y durante todo el verano. "El salmón y el bacalao de Noruega son dos especies idóneas para disfrutar de alimentos nutritivos y muy saludables en Marbacoa y parece que los consumidores españoles están descubriendo todo su potencial", agrega Holvik.

Conviene recordar que el pescado es una fuente de proteínas muy saludable, por lo que hay que tomarlo con regularidad para mantener una dieta equilibrada y variada. En el caso del Salmón de Noruega, mucha gente no sabe que apenas 150 gramos cubren las necesidades semanales de Omega 3 recomendadas y la cantidad de vitamina D diaria. Pero también el bacalao es muy saludable. Estos pescados son fuente de minerales esenciales como el fósforo y el potasio y antioxidantes como el selenio y la vitamina A, D o B12. Además, "están riquísimos".

La versatilidad de la "Marbacoa" es casi infinita. Pero ¿se sabe preparar el pescado a las brasas? Por ejemplo, se puede utilizar la parte alta del lomo de estos pescados para usar en tacos e integrar en brochetas y la parte central del lomo, entera en la barbacoa, con unas verduras asadas, ya que ambas partes son gruesas y resistentes al fuego. En el caso de la ventresca de salmón, que contiene más grasa, pueden obtenerse sabrosas presentaciones con poco tiempo de cocinado, aliñado simplemente con un buen aceite de oliva, vinagreta o con mil y una salsa para darle un toque picante, oriental o mediterráneo. El bacalao fresco o desalado de Noruega también ofrece enorme potencial para disfrutar de un mayor abanico de texturas y sabores insuperables.

En la página web del Consejo de Productos del Mar de Noruega pueden encontrarse una gran variedad de recetas sorprendentes, especialmente ideadas para disfrutar en 'Marbacoa': mardenoruega.es/receta

Algunos secretos para triunfar con la 'Marbacoa' este verano:

Mantener la piel y cocinar el salmón o el bacalao noruego por ese lado.

Utilizar papel de aluminio sobre la parrilla a modo de "papillote" para protegerlo del fuego.

Mezclar el Salmón Noruego o el Bacalao con verduras y aprovechar la versatilidad de las "brochetas", el "papillote" y otras propuestas.

Humedecer una tabla y cocina el pescado sobre ella.

Utilizar hojas frescas para colocar el pescado y evitar que reciba excesivo calor de las brasas.

En general, debe controlarse bien la temperatura de la 'Marbacoa' para evitar que un exceso de temperatura pueda estropear el pescado.