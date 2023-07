Información y promoción, claves para el futuro de la alimentación ecológica

Según David Martín, director de relaciones institucionales de Carrefour, "para estimular el consumo de productos ecológicos es necesario democratizar el consumo de productos ecológicos haciendo más accesible el precio y la venta" El consumo de productos ecológicos sigue aumentando en España, según el último Informe Anual de la Producción y Consumo Ecológico en España publicado por Ecovalia, aunque según los expertos el ritmo no es el que debiera para poder asumir toda la producción y menos aún si se considera que la Comisión Europea ha establecido que el 25% de los alimentos y bebidas elaborados en la UE ha de ser ecológico en 2030.

En concreto, la cesta ecológica en España durante 2022 estuvo conformada por un 64% de productos ecológicos de origen vegetal, principalmente de fruta (14%) y hortalizas (10%), y un 36% de productos de origen animal, fundamentalmente carne (27%). Esto supone un gasto de 60 euros por persona al año, tanto dentro como fuera del hogar, y una facturación de 2.856 millones de euros, tal y como se refleja el último Informe Anual de la Producción y Consumo Ecológico en España publicado por Ecovalia.

Para analizar la situación del sector y las tendencias tanto en el ámbito de la producción como de la comercialización, Agrifood Comunicación, en el marco de su Foro "Hacia una alimentación más sostenible" ha organizado la jornada "Por un consumo nacional de productos ecológicos", donde los máximos expertos del sector han puesto de manifiesto los retos del futuro.

José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido el encargado de inaugurar el evento, donde ha señalado que "el principal enemigo del producto ecológico es el desconocimiento de la sociedad sobre este tipo de alimentos, ya que los confunde, creen que es de proximidad, Km 0 u otro tipo, pero no conocen la definición real". "Tenemos que insistir muchísimo en explicar qué es un producto ecológico certificado con el sello Eurohoja y cuando ganemos esa batalla será mucho más fácil impulsar el crecimiento", ha concluido.

Además, la jornada ha contado con una mesa redonda en la que han participado expertos del sector, tales como Diego Granado, secretario general de Ecovalia; Joan Picazos, presidente de Asobio; Lola Raigón, vicepresidenta de la SEAE; Manuel Gómez de Molina, en representación de SUMAR.

Raigón ha puesto de manifiesto que los productos ecológicos "deben tener un precio justo y, así, compensar el trabajo de los agricultores" y ha recordado "la falta de políticas de divulgación sobre los modelos de producción ecológicos".

Por su parte, Granado ha explicado que "la agricultura ecológica es un sistema de producción de alimentos agronómicamente viable, económicamente rentable y medioambientalmente necesario" y ha señalado que "en cuanto a huella de carbono, todos los cultivos ecológicos tienen una huella inferior al cultivo convencional". A modo de conclusión, el experto de Ecovalia ha recordado que "incrementar la producción está muy bien, pero tenemos que potenciar el consumo, por lo que es necesario avanzar en políticas de promoción" como es la bajada del IVA de este tipo de productos.

Picazos ha afirmado que "es verdad que la producción y el consumo no ha parado de crecer, pero está muy lejos de estar en un punto eufórico. El plan de la Comisión Europea propone un objetivo ambicioso, un 25% para el 2030, pero en España no hay hoja de ruta, no ha habido ninguna acción a favor y para llegar al 25%, desde el año pasado, deberíamos crecer medio millón de hectáreas y no ha sido así".

Por último, Gómez de Molina ha señalado que "los alimentos ecológicos son algo más que un sello o un alimento de calidad diferenciada. Las cifras de consumo son bajas y no es previsible que esto se anime mientras haya estos precios disuasorios, motivados por una desconexión entre la oferta y la demanda" y ha añadido que "la mayor parte de la producción se destina al comercio exterior".

El encargado de clausurar esta jornada ha sido David Martín, director de Relaciones Institucionales de Carrefour España, quien ha destacado que "los consumidores cada vez demuestran estar más preocupados por obtener productos saludables y sostenibles" y ha recordado que "para estimular el consumo de productos ecológicos es necesario democratizar el consumo de productos ecológicos haciendo más accesible el precio y más amplia la oferta".