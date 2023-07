DCH premia a niid; como la startup más innovadora por su propuesta para mejorar el bienestar de empleados, directivos y sus familias

La primera edición de los premios concedidos por la compañía Up Spain y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano DCH otorgan el reconocimiento a la startup niid; por impulsar el bienestar y totalmente diseñada para facilitar la vida de directivos, empleados clave y sus familias con el asistente tecnológico niid;me. Más de 200 directivos en España se han convertido en usuarios de la app, que ha conseguido resolver con éxito más de mil peticiones gracias a su red de personal assistant niid.me es una plataforma tecnológica que hace la vida más fácil a los ejecutivos y a sus familias. Soluciona cualquier necesidad en el ámbito privado y funciona como un recurso de valor para las empresas, que ofrecen a sus directivos la posibilidad de conciliar la vida familiar optimizando su tiempo mediante personal cualificado y expertos que resuelven necesidades personales. La plataforma madrileña niid; se fundó en febrero de 2022 de la mano de Álvaro Sancho, Lourdes Carbó y Pilar DP y está pensada para ser una especie de asistente personal para la vida privada.

La compañía Up Spain, con más de 30 años de experiencia en soluciones de compromiso para empleados, y DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, han entregado el galardón del Premio Up Spain- DCH Salario Emocional a niid; por su propuesta y servicio a las empresas más allá de la retribución económica, reforzando y reconociendo su compromiso profesional. Según el último informe Employee Experience (2022) elaborado por Up Spain, el 55% de los trabajadores opina que la existencia de un plan de beneficios es clave para su bienestar. La tendencia se orienta a diseñar nuevas políticas de Recursos Humanos, donde cada vez más el salario emocional cobre más protagonismo para retener el talento y atraer a las nuevas generaciones de trabajadores.

Álvaro Sancho, fundador y CEO de Niid, se muestra feliz por el reconocimiento y en especial por la preocupación que ya se ha despertado en las empresas por el bienestar de los directivos: "Estamos muy contentos y orgullosos por este reconocimiento, que premia un buen trabajo en equipo y una propuesta novedosa, original y práctica que resuelve una necesidad real de empresas y directivos. Estamos convencidos de que la creciente preocupación de las empresas en el cuidado del bienestar de sus empleados encontrará en niid; un importante aliado para facilitar la conciliación, la ayuda a mitigar los riesgos de compliance y una fórmula diferencial para fidelizar el talento.

El abanico de niid; es infinito, ya que se trata de una plataforma "conseguidora" en la que no solo se puede solicitar algo específico, sino que resuelve cualquier petición, siempre que se encuentren dentro de la ética y la legalidad.

Desde un recado o un trámite de lo más cotidiano hasta encontrar entradas para el evento más demandado en el último minuto, o incluso reservar un jet privado, son algunos de los ejemplos de cómo niid; beneficia y ayuda a las personas que acudan a su plataforma. Se hace una petición y niid; la resuelve encontrando en su red al experto adecuado en la materia que el directivo o el trabajador necesite.

Funciona de una manera similar a un Uber, encontrando al conductor adecuado para una determinada ruta. niid; lo que hace es asignar una tarea concreta al asistente personal y dar así la respuesta que necesita el usuario. Una ecuación perfecta donde la tecnología sumada al conocimiento y a las habilidades dan como resultado la solución a cualquier necesidad que tenga el usuario.

Durante el 2022 Niid ha focalizado sus esfuerzos en desarrollar la plataforma y durante este año ha desarrollado un plan de márketing para acercar y darse a conocer. Actualmente, trabaja con tres conocidas multinacionales y más de 200 usuarios directivos cuentan con ella y ha resuelto más de mil peticiones con un 99% de éxito. Su acogida en el sector empresarial está siendo muy positiva en un espacio corto de tiempo; hasta el momento la startup madrileña ha logrado atraer más de un millón de euros de financiación provenientes de directivos de empresas relevantes en España junto al apoyo de NEOTEC para el desarrollo tecnológico de la aplicación.