Teletrabajo en verano es una solución para conciliar la vida laboral y familiar

El 84 % de los españoles prefiere un sistema híbrido con opción de teletrabajo, aunque solo el 12,7 % de la población lo pudo hacer en 2022.

Con la llegada de las vacaciones escolares, muchas familias encuentran muy difícil la conciliación, y el teletrabajo es fundamental.

Grandes compañías como STIHL mantienen desde 2020 un sistema híbrido para favorecer la conciliación de sus empleados.

Desde el inicio de la pandemia en 2020, el teletrabajo ha experimentado un gran auge en todo el mundo, ofreciendo a los empleados la flexibilidad necesaria para equilibrar sus responsabilidades laborales y personales. Esta modalidad de trabajo desde casa se ha convertido en un pilar fundamental para las grandes empresas que realmente abogan por la conciliación, especialmente durante el período estival.

La pandemia del Covid-19 aceleró la adopción masiva del teletrabajo en todo el mundo, obligando a empresas de todos los sectores a adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Durante los confinamientos, el trabajo remoto se convirtió en la única opción viable para muchos empleados. Por ello, un 48 % de las empresas se acogieron al teletrabajo, entre ellas, STIHL: "En tres días, todos nuestros empleados pasaron del trabajo presencial al teletrabajo a tiempo completo. El objetivo era la seguridad y tranquilidad de nuestros empleados", cuentan desde el equipo de recursos humanos de STIHL.

Sin embargo, a medida que la situación fue mejorando y las restricciones se relajaron, algunas empresas optaron por volver a los modelos tradicionales de trabajo en la oficina. No fue el caso de STIHL, que aprobó el 1 de junio de 2021 la norma de teletrabajo, asentando así un modelo híbrido y flexible: "Nuestros trabajadores pueden elegir cuándo teletrabajan, con un límite de horas al trimestre. La única condición es que siempre haya una persona del departamento en la oficina".

En verano, el impacto del teletrabajo en la calidad de vida de los empleados es mucho mayor. Muchas familias pueden ahorrarse el coste de los campamentos de verano y aprovechar la jornada intensiva para pasar más tiempo con sus hijos y disfrutar de las actividades de ocio. El teletrabajo también proporciona mayor flexibilidad para planificar las vacaciones y exprimir al máximo los días de descanso, sin la necesidad de solicitar permisos prolongados.

Pero los beneficios del teletrabajo no se limitan al ámbito de la conciliación. Las bajas laborales, y en especial su duración, se han reducido considerablemente. Además, los empleados ahorran hasta 60 minutos al día en su trayecto al trabajo, lo que reduce su estrés y aumenta el grado de satisfacción con la compañía, lo que se traduce en un mayor rendimiento.

STIHL concibe su empresa como una gran familia, y su apuesta por el teletrabajo se basa en la convicción de que los empleados satisfechos, felices y equilibrados son más productivos y comprometidos. Sin embargo, no renuncian a la vida en las oficinas porque también es importante: "La clave es el sistema híbrido, nadie teletrabaja al 100 %. Hay muchas reuniones que se hacen virtualmente, pero tenemos algunas reuniones clave que continuamos haciendo de forma presencial".

El tiempo se ha convertido en un bien muy preciado, muchas veces incluso más que el propio sueldo, y la posibilidad de teletrabajar está cada vez más demandada por los empleados, especialmente los más jóvenes. Por ello, aunque algunas empresas han reducido su implementación, STIHL continúa apostando por esta modalidad, reconociendo su impacto positivo en la satisfacción y el bienestar de sus trabajadores.

Sobre STIHL El grupo alemán STIHL destaca en la fabricación y la comercialización de maquinaria de jardinería, forestal y agrícola. Fundada en 1926, cuenta con 42 filiales propias en todo el mundo, más de 20.500 empleados y una facturación de 5.500 millones de euros a nivel global (datos 2022). STIHL fabrica sus productos en siete países con diez plantas: Alemania, Estados Unidos, Brasil, Suiza, Austria, China y Filipinas. STIHL lleva en España desde 1985 y dispone de más de 1.000 puntos de venta en todo el territorio nacional.