INDIBA lanza una APP que ayuda a clínicas y profesionales a optimizar todo el potencial de su tecnología

La App permite garantizar un servicio posventa de mayor calidad, adaptado a todos los dispositivos y al perfil personalizado de cada usuario, ofreciendo a sus clientes servicios exclusivos y adaptados a sus necesidades singulares INDIBA® Group, líder mundial en soluciones para fisioterapia, estética y veterinaria, ha lanzado My INDIBA App, una innovadora aplicación móvil diseñada para que clínicas y profesionales obtengan todo el potencial de sus equipos y simplifiquen su uso y operativa.



My INDIBA App, disponible para todo tipo de dispositivos móviles y a través de la web, tiene cuatro grandes áreas. Mi dispositivo ofrece información detallada sobre cada equipo y sus accesorios. Aprender permite una actualización y formación continuada a través de webinars y capacitaciones que mejoran el manejo, las habilidades y conocimientos de los profesionales que realizan los tratamientos. Promover, ofrece acceso a materiales de marketing y presentaciones de productos, impulsando así la promoción efectiva de los los equipos INDIBA® y Soporte, que ofrece comunicación directa y atención rápida de INDIBA®.



La App permite garantizar un servicio posventa de mayor calidad, adaptado al perfil personalizado de cada usuario, ofreciendo a los clientes servicios exclusivos y adaptados a sus necesidades singulares.



INDIBA mantiene una estrategia de innovación tecnológica continuada que supone mejoras periódicas en sus equipos, y esta App permite una actualización permanente de funcionalidades y conocimientos que, además de ayudar a realizar un uso más eficiente de los equipos, ofrece capacitaciones para obtener mejores resultados en los tratamientos y dar mayor satisfacción de los pacientes.



"Dado que hay datos que afirman que alrededor del 90% del tiempo de uso de las personas de sus smartphones se dedica a las aplicaciones, en INDIBA® Group hemos identificado la necesidad de crear un canal exclusivo para nuestros valiosos socios, y hemos reconocido la demanda imperante por un servicio posventa de excelencia" comenta Remco Schmitz, CEO de INDIBA® Group. Además, añade "Por ello, hemos dado un paso audaz y hemos creado My INDIBA App, una aplicación revolucionaria que redefine por completo la forma en que interactuamos con ellos. Estamos muy entusiasmados de presentar esta nueva era de servicio a nuestros clientes".



"Con My INDIBA App, hemos desarrollado una innovadora solución híbrida que permite a nuestros usuarios acceder a ella de manera sencilla tanto a través de sus teléfonos móviles como de la versión web. Esta aplicación, compatible con todos los clientes de INDIBA, en todas las marcas y regiones, está diseñada para brindar una experiencia global. Además, hemos asegurado su accesibilidad al ofrecerla en varios idiomas, incluyendo inglés, español, francés e italiano", aseguró Jefferson de Souza, Head Global de Marketing de la compañía.



A lo largo de 2023 y 2024 My INDIBA App se continuará desarrollando y se planea implementar diferentes actualizaciones, así como la ampliación de la función de comunidad para mejorar y personalizar la experiencia del usuario.