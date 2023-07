Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico sobre la ley de restauración de la naturaleza: "si la UE no impulsa una agenda verde, ¿quién lo hará?"

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, explorador, activista y cineasta, destacó la importancia primordial del papel de la UE en liderar prácticas sostenibles en todo el mundo y en la lucha contra el cambio climático durante la proyección del documental "Waorani: Guardianas del Amazonas" en el Parlamento Europeo El pasado miércoles 5 de julio se presentó en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el documental "Waorani: Guardianas del Amazonas", el primero de una serie de películas de carácter social y antropológico producidas por Fundación Identidad Nacional, una ONG con sede en Ecuador. La proyección del documental reunió a un destacado grupo de participantes, incluyendo Miembros del Parlamento Europeo, representantes de embajadas de América Latina, expertos en derechos humanos y activistas climáticos.

En su discurso en el Parlamento Europeo, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, explorador, activista y co-director del documental, expresó sus profundas preocupaciones sobre los recientes intentos de frenar los avances del Pacto Verde Europeo y lanzó un llamamiento decidido a la acción para enfrentar los desafíos urgentes de la degradación ambiental tanto en Europa como a nivel global.

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico declaró: "desde el Sur Global, buscamos el liderazgo ambiental de la Unión Europea". Además, enfatizó: "instamos a una acción inmediata y decidida para abordar los problemas apremiantes del cambio climático y la degradación ambiental, no solo en Europa, sino también en el resto del planeta". Concluyó con la pregunta: "si la Unión Europea no lidera la Agenda Verde a nivel global, ¿quién lo hará?".

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico enfatizó apasionadamente la interconexión entre Europa y el Amazonas, destacando la esperanza y admiración del Sur Global por el compromiso de la UE de liderar una agenda verde. Reconociendo la urgencia de la situación, instó a Europa a tomar la iniciativa en abordar los desafíos ambientales que afectan a todos.

En su conclusión, Luis Felipe declaró:

"Como una voz de los diversos pueblos indígenas que viven en la Amazonía, puedo decir que el Amazonas pertenece al mundo. Y tengan la seguridad de que no hay naturaleza europea sin preservar el Amazonas. Todos compartimos la responsabilidad de protegerlo".

Luis Felipe asistió al evento en calidad de presidente de la Fundación Identidad Nacional, una organización sin fines de lucro dedicada a promover proyectos culturales y sociales en apoyo a la creación de identidad, con un enfoque especial en la preservación de los territorios andinos y amazónicos de Ecuador y la defensa de los derechos de sus habitantes.

La Fundación Identidad Nacional colabora con visionarios destacados en la industria cinematográfica. Entre las figuras destacadas se encuentran Adam Leipzig, ganador de un premio Oscar, y el cineasta Ridley Scott, con quienes la fundación está trabajando actualmente en cautivadores documentales y películas basadas en historias reales. Estas aventuras cinematográficas se centrarán en explorar los impresionantes paisajes de los "cuatro mundos": las Galápagos, el Amazonas, los Andes y la Costa del Pacífico. Al adentrarse en estos diversos ecosistemas, las películas tienen como objetivo arrojar luz sobre los apremiantes desafíos ambientales que enfrentan y el impacto de la corporatocracia en estos últimos Edenes del planeta.

Como expresó Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, fundador y presidente de la Fundación Identidad Nacional:

"Estos documentales y películas son herramientas poderosas para crear conciencia. Para dar voz a los que no tienen voz. Sirven como un llamado a la acción, instando a las audiencias a reconocer la necesidad urgente de la conservación ambiental y abordar las amenazas que enfrentan estos entornos prístinos y frágiles".

Al aprovechar el medio narrativo del cine, la Fundación Identidad Nacional y sus colaboradores buscan generar conversaciones significativas, involucrar a audiencias de todo el mundo e inspirar acciones colectivas hacia un futuro sostenible y equitativo para todos. A través del cine, buscan crear un impacto profundo en la sociedad, alentando a las personas a convertirse en defensores de la preservación ambiental.

