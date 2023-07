Oh My Business explica los beneficios de la asesoría gastronómica para los restaurantes

El éxito de un negocio de restauración requiere de la superación constante de retos que van apareciendo cada día. Muchas veces, el trabajo necesita del apoyo extra de profesionales especializados en identificar las fortalezas y minimizar las debilidades. Una herramienta útil para cumplir este objetivo es la asesoría gastronómica.

Según la empresa consultora Oh My Business, este es un trabajo que desempeña un profesional que observa el negocio para identificar sus problemas y crear soluciones a la medida. Se trata de una visión externa, experimentada y objetiva que ayuda al dueño del restaurante a explotar todo su potencial, consiguiendo el aumento de la rentabilidad.

Las tareas implícitas en la asesoría gastronómica Oh My Business, empresa especializada en la gestión y consultoría para restaurantes y hoteles, brinda apoyo a negocios hosteleros que observan con suma preocupación cómo sus negocios se les escapan de las manos. Ofrecen diferentes servicios y uno de ellos es la asesoría gastronómica. Dentro de las tareas del servicio, destaca la creación del concepto gastronómico y de coctelería, búsqueda y análisis de tendencias, creación de los libros técnicos de cocina, búsqueda de proveedores y la mejora integral de los aspectos operativos de la cocina con el objetivo de hacerlos más eficientes, disminuir los tiempos y desperdicios.

Beneficios de la asesoría gastronómica El equipo de Oh My Business asegura que el servicio de asesoría gastronómica ofrece múltiples beneficios a los restaurantes, como la optimización de los recursos, estar actualizados según las tendencias actuales del mercado, destacar sobre la competencia o aumentar la fidelización con los clientes, entre otros.

Otra ventaja importante de la asesoría gastronómica es adecuar la oferta a la demanda del mercado. Para ello, es necesario revisar la carta del restaurante de forma periódica y mantenerla vigente. También es importante la revisión de los proveedores, con el objetivo de optimizar la calidad de los productos y conseguir las mejores alianzas en relación calidad-precio.

La empresa Oh My Business anima a todos los negocios gastronómicos a no quedarse de brazos cruzados y tomar cartas en el asunto para conseguir una oferta gastronómica de valor para su público objetivo. Para obtener más información sobre sus servicios, se puede contactar con la empresa Oh My Business.