Diagnosticar cáncer de piel en tiempo real y de forma no invasiva con un sensor óptico

El proyecto de innovación colaborativa SKINSENS propone la fabricación de una red de sensores de temperatura compatible con las propiedades mecánicas de la piel humana que se puede aplicar en forma de parche.

La detección del cáncer de piel, la forma más común de cáncer que está en aumento a nivel mundial, se basa en diversas técnicas convencionales, principalmente biopsias, que se realizan de forma invasiva.

SKINSENS es el proyecto que da nombre a esta iniciativa liderada por las empresas Radiantis, ASE Optics Europe, Procarelight y el Instituto de Fotomedicina junto a la coordinación de secpho.

El proyecto ha sido beneficiario de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

Barcelona, 2023.- El cáncer de piel es una de las formas más comunes de cáncer y está aumentando a nivel mundial. Históricamente, el diagnóstico de cánceres de piel ha dependido de diversas técnicas convencionales, principalmente biopsias, que se realizan de forma invasiva. Existe una amplia variedad de herramientas comerciales de diagnóstico y técnicas auxiliares para detectar este tipo de cáncer.

El diagnóstico no invasivo de cáncer de piel incluye tecnologías y métodos como la dermatoscopía, ecografía, microscopía confocal, espectroscopía Raman, espectroscopía de fluorescencia, tomografía de coherencia óptica, termografía y bioimpedancia eléctrica. Sin embargo, estas técnicas tienen una serie de aspectos negativos: son invasivas para el paciente, no son inmediatas (se debe llevar muestra al laboratorio), tienen un coste elevado y necesitan personal y equipamiento altamente especializado.

Para dar una solución que palíe estos inconvenientes, nació hace unos meses el proyecto SKINSENS, que ha diseñado un prototipo de sensor termo-óptico con lectura eléctrica que detecta alteraciones en la piel presentes en tejido cancerígeno. Si se comparan muestras de tejido con y sin afección, se puede observar que las propiedades biológicas y fisicoquímicas cambian.

La clave del funcionamiento del sensor de SKINSENS reside en detectar estas variaciones, en concreto, en dos parámetros: la capacitancia calorífica y la absorbancia óptica. La piel se ilumina con un láser directamente a través del sensor, lo que asegura una respuesta instantánea de los cambios de temperatura de la zona iluminada. Además, este método es especialmente beneficioso en tejidos de color más oscuro, o en caso el paciente tenga tatuajes.

Más concretamente, el instrumento consta físicamente de dos partes.

Por un lado, un conjunto independiente que contiene la fuente de luz y la electrónica, el cual podrá integrarse en un carrito, y un cabezal de medida manipulable que el médico podrá utilizar con el paciente.

Por otro, un acoplador de fibra óptica que permitirá transportar la luz desde el OPO al cabezal de medida a través de un umbilical, el cual también permitirá conectar la electrónica con el cabezal.

El dispositivo funciona de manera que la piel se ilumina directamente a través del sensor, lo que asegura una medida instantánea de los cambios de temperatura de la zona iluminada, mientras que el umbilical lleva las conexiones eléctricas que permiten el análisis de las señales del sensor termo-eléctrico.

Este desarrollo supone un impacto social importante, sobre todo en lo que respecta a la salud pública, al tratarse de una nueva solución que de manera sencilla y práctica podrá ser utilizada como “point of care” de centros médicos y en procesos quirúrgicos en hospitales, reduciendo el volumen de complicaciones y avances de la afección sin diagnosticar.

Para llevar a cabo esta investigación realizada íntegramente en España, el consorcio, formado por Radiantis, ASE Optics Europe, Procarelight e Instituto de Fotomedicina, y coordinado por secpho, ha sido beneficiario de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.