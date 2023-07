Realizar los cursos de Be Chef para convertirse en un gran profesional de la pastelería

La de pastelero es una profesión muy valorada por la sociedad hoy en día, que se encuentra ganando cada vez más popularidad debido a que es apta para personas de todas las edades y no se requiere experiencia previa para estudiarla. Los apasionados de la pastelería pueden optar tanto por cursos profesionales como por formaciones creadas para aficionados gracias a la gran difusión que estas formaciones están teniendo.

Dentro de España, Be Chef es una de las escuelas de pastelería más destacadas, que desde Barcelona cuenta con la experticia de Hans Ovando para impartir sus cursos de pastelería atelier.

Cursos de pastelería para todos Be Chef es una escuela de pastelería situada en Sant Joan Despí, Barcelona, que cuenta con unas modernas instalaciones que ofrecen todo lo necesario para realizar cursos que abarcan diferentes especialidades de la pastelería.

El objetivo de este centro es impulsar el aprendizaje mediante la práctica y la aplicación de la creatividad, enfocándose en una educación moderna basada en la experiencia, la imaginación y el pensamiento creativo. En Be Chef ofrecen cursos de pastelería profesional, intensivos, clases magistrales de pastelería, clases para aficionados y cursos online, para que cada alumno pueda encontrar la opción que mejor se adapte a sus intereses y circunstancias.

Hans Ovando es el encargado de dirigir las clases de Be Chef, un pastelero profesional que se llevó el reconocimiento como Mejor Maestro Artesano Pastelero de España en el año 2022.

Su crecimiento personal inspira a sus alumnos y su experiencia es, sin duda, uno de los puntos distintivos de esta escuela, ya que inspira confianza a los nuevos pasteleros que aprenden de él. Con el apoyo de Elena Adell, otra pastelera de renombre, desde Be Chef están comprometidos firmemente con la formación de todos sus alumnos.

Una formación dirigida a todos los que deseen adentrarse en el mundo de la pastelería profesional Mediante clases presenciales a lo largo de diez meses, los cursos de pastelería atelier permiten acceder a una formación personalizada en clases de tan solo diez alumnos, que finalmente obtendrán el certificado de Chef Pastelero.

Acceder a este tipo de formaciones presenta un gran beneficio para aquellos que deseen adentrarse en la pastelería de la mano de profesionales, conociendo cada parte de la profesión desde dentro y experimentando la preparación de cada receta de manera precisa, sin la necesidad de conocimientos previos y mediante elaboraciones básicas y tradicionales de la pastelería que permiten aprender lo esencial para así iniciarse en la pastelería moderna.

Gracias a la gran experiencia de Hans Ovando y Elena Adell en el sector, Be Chef destaca como una excelente opción a la hora de realizar cursos de pastelería atelier en Barcelona.