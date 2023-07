GILMAR Real Estate patrocina la Gala V Escuelas de Jerez

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE) ha acogido la Gala V Escuelas, un evento único que se enmarca dentro de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la institución jerezana. Allí ha estado GILMAR Real Estate como empresa patrocinadora, apoyando una vez más la hípica y -cómo no- este encuentro en particular. Acudieron el CEO de GILMAR, Jesús Gil Marín; los directores comerciales Héctor Tramullas, Charly González (GILMAR Sevilla), César de Diego (GILMAR Cádiz), y Mar Aguado (marketing zona Sur), además de varios profesionales de las sedes comerciales de Cádiz y Sevilla.

Por primera vez en España, han actuado conjuntamente las cuatro Escuelas europeas, Austria, Francia, España y Portugal, a las que se ha unido la nueva Escuela internacional de equitación, Abu Dhabi Royal Equestrian Art, creada bajo la supervisión y la formación de la Real Escuela. Ha sido, sin duda, un acontecimiento histórico en el que cada Escuela ha aportado una representación de sus mejores y más destacados números.

El espectáculo ha celebrado esta efeméride, mayo de 1973, cuando Álvaro Domecq recibió el 'Caballo de Oro' de manos del entonces príncipe D. Juan Carlos de Borbón, y Domecq realizó en su honor su espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', semilla de lo que sería años después la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

El consejero delegado de GILMAR, Jesús Gil Marín, y los directivos de la empresa, pudieron saludar a la alcaldesa de Jerez (PP), María José García Ayala, y al consejero de Turismo, Arturo Bernal, así como con el nuevo director de la Real Escuela, Rafael Oliva, así como con los principales protagonistas del mundo del caballo en Jerez... y en España, como Álvaro Domecq, el ganadero Gregorio Aranda, Nicolás Bohórquez o Javier Delgado, entre otros.

En el palco GILMAR reservado para los amigos y clientes, contamos con la presencia de José Juan Morales y Gregorio Aranda (presidente y vicepresidente de ANCCE); Millán Herce, Eduardo Jiménez Burgos, Felipe Morenés, Ángel Bohórquez, Javier Hidalgo de Argüeso, Churra Águila, Rodrigo Fajardo, Pedro Carrasco, Amparo Jaraquemada, Mª Fernanda Gallego, Miguel Ángel Vázquez y su mujer Inma Vázquez, Antonio Sancho, Pedro Escudero, Francisco Porro y Carlos Vázquez, entre otros.

El espectáculo comenzó con la 'Presentación', un despliegue de nueve caballos y 10 jinetes procedentes de Saumur; 14 caballos y 12 jinetes de la Escuela Portuguesa; dos jinetes de la Escuela Española de Arte Ecuestre de Viena; y ocho caballos y cinco jinetes de Adrea; a los que hay que añadir los binomios de la Real Escuela, que realizaron ejercicios de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional. Se contó también con la presencia del fundador de la institución ecuestre y patrono honorífico, Álvaro Domecq.

El resto de los números previstos para tal ocasión han sido: “Feria de Jerez” (Real Escuela), “Paso de Dos” (Viena), “Paso de Cuatro” (Portugal), “Trabajos en la Mano” (a cargo de una representación de las 5 Escuelas), “Enganches” (Real Escuela), “Saut de la Table” (Francia), “Saltos de Escuela” (las 5 Escuelas conjuntamente), “Riendas Largas” (Real Escuela), “Son y Ritmo” (las 5 Escuelas). Para finalizar, un desfile a cargo de todos los participantes, que puso el broche de oro a la primera jornada. La gala ha estado dedicada a los jinetes fundadores, a los que se ha homenajeado con unas placas conmemorativas.

GILMAR Real Estate, que cuenta con seis oficinas comerciales en Andalucía (Sevilla, Cádiz, Málaga, Marbella, Puerto Banús y Estepona), vuelve demostrar su decidido apoyo al mundo de deporte en general, y a la hípica y al 'arte' ecuestre en particular, después de haber patrocinado eventos como los concursos de doma clásica y doma vaquera en esta Real Escuela; o el Longines Global Champions Tour y Madrid Horse Week, en cuyo calendario de concursos se incluye desde hace años el Trofeo GILMAR.