Cuáles son los beneficios del colchón Lindsay Fisiobed's para el dolor de espalda

Tener un buen descanso es una de las claves para mantener un estilo de vida saludable. En ese tiempo en el que el cuerpo descansa lleva a cabo una serie de procesos de restauración y reparación de la salud física y emocional. Por ese motivo, las personas deben optimizar el descanso de su cuerpo de la mejor manera.

El lugar más común para llevar esto a cabo son los colchones, y su calidad es determinante en la calidad de sueño. Es por eso que Lindsay by Sensación Horizontal aboca su labor en ofrecer un colchón capaz de resolver los problemas de espalda, dando al mismo tiempo comodidad, adaptabilidad y durabilidad.

Un diseño de colchón ratificado por ingenieros y fisioterapeutas Un colchón puede ser valorado a partir de la calidad de sueño que pueda ofrecer, teniendo en cuenta cuestiones como su soporte, alivio de la presión y capacidad reparadora. Es con estas bases, el estudio y desarrollo de ingenieros, y expertos en la fisioterapia que Lindsay by Sensación Horizontal ha sido capaz de desarrollar el colchón ideal.

Este producto bautizado Lindsay Fisiobed's consta de 5 capas cuya unión permite una gran adaptabilidad ante las zonas de apoyo, dando como resultado un posicionamiento natural de la columna. Su sistema de Body Adaptation System (1° capa) otorga elasticidad ergonomía y transpirabilidad con un soporte resistente, proporcionando beneficios terapéuticos durante las horas de sueño; su combinación de espumaciones Confort SPA (2°, 3° y 4° capa) produce alivio de presiones para una relajación muscular durante el sueño y es un gran regulador de temperatura; y su funda (5° capa) está fabricada con tejido STRECHLuxe, que protege de bacterias y ácaros, brindando también un tacto suave al colchón.

De esta forma, la espalda no se ve forzada de ninguna manera, conciliando el dolor de esa zona durante las horas de sueño.

Garantía máxima de descanso de la mano de Lindsay Fisiobed´s La participación de ingenieros y fisioterapeutas en la confección del colchón Lindsay Fisiobed's, sumada a la experiencia de Lindsay Sensación Horizontal en el sector resulta en un producto que, además de cumplir con unas cualidades excepcionales que todo colchón desearía, está compuesto por materiales de última generación capaces de convertirse en el soporte perfecto que cuide la salud de sus usuarios.

Elaborado de manera tal que respete la conservación del entorno y el medioambiente, su efecto de micromasaje, producido por su tecnología viscoelástica, libera los puntos de presión, convirtiendo al colchón en un santuario para el cuerpo. Además, a modo de que las personas tengan acceso a su descanso ideal, la empresa se encargará de enviar de manera gratuita el colchón a todos aquellos residentes de España península.