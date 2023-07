Claves para aumentar la rentabilidad de un restaurante de cara al verano, por Oh My Business

El optimismo en el sector de la restauración prevalece este 2023 gracias a la recuperación de las ventas, debido a la normalización del turismo que incide en el incremento de clientes. Durante un congreso efectuado en febrero, organizado por la Asociación de Marcas de Restauración, se compartió que 9 de cada 10 cadenas de hostelería presentaron proyecciones altamente positivas.

Pero las predicciones optimistas no son suficientes para cerrar este año con números en azul. Según la empresa Oh My Business, además de un mercado en expansión, se necesita aplicar estrategias innovadoras en la gestión de restaurantes, ya que de ello dependerá el éxito o el fracaso en el mercado de la hostelería.

No solo es tener más clientes Oh My Business es una empresa consultora integrada por un equipo de profesionales expertos en hostelería, retail gastronómico, eventos y acciones de marca. Se enfocan en aspectos como la gestión de restaurantes y hoteles, la creación de conceptos gastronómicos y de coctelería, la expansión de marcas y negocios y los servicios de consultoría integral. Su objetivo es ayudar a cada negocio a alcanzar su mayor rentabilidad.

Gracias a su experiencia con marcas como Juan Valdez España, señalan que el futuro de un establecimiento de hostelería no solo se basa en el crecimiento del mercado, advierten que es necesario aplicar estrategias específicas según la temporada, como lo es la llegada del verano, basado en los cuatro pilares: la administración del restaurante u hotel, la formación del personal, las estrategias de expansión y de incremento de la facturación. La empresa especialista en la administración de restaurantes y hoteles Oh My Business basa sus soluciones en la premisa de que cada negocio es diferente.

Aumentar la rentabilidad es la clave Desde Oh My Business señalan que los pilares de la gestión de restaurantes y hoteles tienen un único objetivo final: conseguir la rentabilidad del negocio y, por ende, su expansión a corto plazo. Con la llegada del verano, una fecha difícil para los negocios de comunidades como la madrileña, es vital contar con un plan de acción que no afecte radicalmente los objetivos. Para conseguirlo, la empresa Oh My Business anima a todos los negocios gastronómicos a no quedarse de brazos cruzados y tomar cartas en el asunto para conseguir un verano en mejores condiciones. Se puede contactar con la empresa Oh My Business para obtener más información sobre sus servicios.