Impulsar la cultura sostenible en toda la compañía con el software DoGood

En un contexto actual en el que la responsabilidad social y ambiental se están volviendo cada vez más relevantes, las compañías también deben de tener un foco de atención en impulsar una cultura sostenible dentro de sus actividades y entorno laboral. De esta manera, la imagen de la empresa mejora por su responsabilidad ambiental, haciéndola un destino más atractivo para talentos e innovación.

Aquellas empresas interesadas en dar el salto hacia un consumo responsable pueden recurrir a DoGood. Mediante su software de última generación, es capaz de impulsar la cultura sostenible dentro del ámbito laboral, de manera que involucre a los empleados de manera activa para cumplir los objetivos.

Un software capaz de impulsar la sostenibilidad en toda la compañía La creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sentado las bases sobre cuál es la dirección y decisiones que debe tomar una empresa. A su vez, esto provocó el origen de los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance), que son parámetros ambientales, sociales y de gobierno que inversores tienen en cuenta para invertir o no en una compañía.

Una de las mejores maneras de poder implementar todas estas cuestiones de consumo responsable es mediante el software de DoGood. La idea de este sistema es que todos los empleados de la empresa formen parte de él, de modo que la sostenibilidad sea un concepto que adquieran todos y que el impacto sea aún mejor.

El software es adaptable a las actividades y prioridades de la compañía, de manera que se puedan configurar objetivos sostenibles específicos para cada empleado. Mediante la app, los empleados podrán seguir y completar los retos sostenibles que tienen asignados, generando un impacto positivo y promoviendo la sostenibilidad.

Numerosos casos de éxito con DoGood Es una realidad que en lo últimos años las grandes compañías han mostrado gran interés y compromiso a la hora de adoptar una estructura y actividades más sostenibles. DoGood es una de las grandes impulsoras del consumo responsable y, para tomar ese camino, muchas empresas recurrieron a ella.

El software, además de la promoción de actividades sostenibles, es capaz de generar contenido noticiable, mejorando así la reputación de la compañía. Su efectividad es tal que es utilizada en organizaciones reconocidas a nivel mundial

Con la implementación de este sistema, la empresa posee una herramienta capaz de gestionar su progreso hacia una cultura de trabajo más sostenible. Es por eso que DoGood actua siempre por el bien, no solo de las empresas y sus trabajadores, sino también por el del medioambiente y la sociedad.