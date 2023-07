La remodelación corporal es un tratamiento de Cuerpo Libre para adelgazar

Los tratamientos de remodelación corporal son cada vez más demandados por mujeres y hombres que quieren bajar de peso o mejorar zonas específicas de su cuerpo.

Se trata de un conjunto de técnicas que buscan mejorar la apariencia física, principalmente, mediante la reducción de grasa corporal, la eliminación de celulitis y la tonificación de los músculos.

En Cuerpo Libre, una clínica de estética ubicada en Madrid, ofrecen diversas técnicas no invasivas para conseguir estos resultados. Estas incluyen ondas térmicas, drenoterapia, vela corporal y presoterapia.

Tratamientos para adelgazar, de la mano de Cuerpo Libre En Cuerpo Libre son conscientes de que el sobrepeso y la obesidad no son únicamente un problema estético, sino que acortan notablemente la esperanza de vida de las personas. Además de repercutir negativamente en su salud.

Por eso, proponen una serie de tratamientos de remodelación corporal que ayudan a bajar de peso y eliminar la grasa. De esta manera, los clientes pueden modelar su figura y mantenerla en el tiempo, recuperando su salud y autoestima.

Una de sus técnicas es la aplicación de ondas térmicas. Este método emplea ondas electromagnéticas para calentar las capas más profundas de la piel, provocando la contracción de las fibras de colágeno y el estiramiento de la piel. Como consecuencia, se reduce la apariencia de la celulitis y se rejuvenece la piel. Aparte de ello, se ha demostrado que las ondas térmicas ayudan a reducir la grasa corporal y a mejorar la circulación sanguínea.

La drenoterapia es otra de sus técnicas aplicadas. Consiste en dar masajes suaves y movimientos rítmicos para estimular la circulación linfática. Para ello, utilizan un producto especial llamado Cuerpo Libre que, gracias a su composición, permite eliminar los cúmulos de grasa.

Otros tratamientos aplicados en esta clínica estética en Madrid En los tratamientos de remodelación corporal que ofrece Cuerpo Libre también se encuentra la vela corporal, una técnica que combina radiofrecuencia, luz y aparatos de succión para conseguir una auténtica lipoescultura sin bisturí.

El objetivo de este método es reducir la grasa acumulada, reafirmando los tejidos. Pero también puede ayudar al organismo a eliminar líquidos. Se aplica en cualquier zona del cuerpo, como las caderas, cintura, muslos y brazos.

Por último, está la presoterapia corporal, que consiste en la aplicación de una presión controlada sobre diferentes áreas del cuerpo. Dicha presión ayuda a estimular la circulación sanguínea y linfática, lo que promueve la eliminación de toxinas y reduce la retención de líquidos.

Todos los tratamientos que aplica Cuerpo Libre son no invasivos y no requieren anestesia ni tiempo de recuperación. Esto los convierte en una opción ideal para las personas ocupadas que no tienen tiempo para someterse a una cirugía estética. Además, son una buena forma de complementar una dieta saludable y un régimen de ejercicio, debido a que pueden ayudar a acelerar el proceso de pérdida de peso.