JC Hoteles presenta La Rubia de Madriz, una cerveza artesanal única

Madrid es uno de los destinos turísticos más populares de España y Europa, y una de las cadenas hoteleras más importantes del centro de esta ciudad es JC ROOMS. Esta cadena de hoteles se caracteriza por ofrecer un alojamiento de excelente calidad, además de una gama de servicios interesantes. De hecho, recientemente ha lanzado una cerveza artesanal única y de fabricación propia llamada La Rubia de Madriz. Se trata de una bebida exclusiva de apariencia dorada creada no solo para ofrecer a los viajeros y turistas que llegan a sus hoteles, sino para que también sirva como recuerdo de su visita a Madrid cuando deban regresar a su país de origen.

JC ROOMS lanza una cerveza artesanal para ofrecer a sus clientes Durante años, la firma JC ROOMS ha sido una de las cadenas hoteleras más importantes de la capital española, destacándose entre otras cosas, por contar con habitaciones en pleno corazón de la capital. Gracias a su ubicación privilegiada, permite a los turistas conocer lo mejor de la ciudad y vivir una experiencia inolvidable. No obstante, con el fin de proporcionar algo nuevo a sus huéspedes y que además sirva para atraer a nuevos viajeros a conocer la ciudad y hospedarse en sus hoteles, la firma ha creado recientemente su propia cerveza artesanal. Se trata de La Rubia de Madriz, una cerveza rubia hecha a partir de los mejores ingredientes y elaborada de manera artesanal bajo estrictos estándares de calidad. El resultado es una bebida que no solo es refrescante, sino también deliciosa y en la que se pueden percibir sabores y aromas únicos. Todo esto hace de La Rubia de Madriz una bebida exclusiva que muchos incluso querrán llevarse como recuerdo al volver de su visita por Madrid.

Una razón más para hospedarse en JC ROOMS JC ROOMS se ha ganado la preferencia de los viajeros por muchas razones. No solo está la gran calidad de sus servicios y de su atención al cliente, sino también por ofrecer habitaciones muy cómodas, equipadas y totalmente tematizadas, lo que las hace una auténtica belleza. Además de eso, se ha logrado posicionar como una de las mejores opciones en relación calidad/precio en todo el centro de Madrid. Pero como si eso fuese poco, JC ROOMS ha lanzado su cerveza artesanal, por un lado, como una forma de homenajear a sus huéspedes, ofreciéndoles relajación y disfrute mediante una bebida única y de gran calidad al elegir sus habitaciones. Pero, por otro lado, para que también tengan la opción de llevar a sus países una bebida representativa de Madrid como lo es la cerveza rubia, elaborada de la forma artesanal, a la manera tradicional de la zona.

En definitiva, La Rubia de Madriz es una razón más para elegir hospedarse en JC ROOMS. Para reservar una habitación basta con acceder a su página web. Una vez en el hotel, se podrá comprar fácilmente una de sus cervezas y disfrutar la experiencia por la capital española.